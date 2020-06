De Luca: "Nessuno sapeva di Mondragone? La scoprono oggi?" "problema è lì da anni, riguarda ministri, forze dell'ordine, prefetti. Ma nessuno sa nulla"

Intervento di De Luca naturalmente incentrato su Mondragone nella consueta diretta di venerdì :"Mondragone dimostra che affrontare epidemia in Campania è anche questo: degrado urbado, tensioni sociali, illegalità. Ma abbiamo affrontato i problemi con grande determinazione. Siamo a contagi zero al netto del focolaio di Mondragone.

Nei prossimi mesi andremo a cercare noi i contagi. Non ci interessa coprire i problemi, ma risolverli. Faremo tamponi di massa.

A Mondragone problematica da anni, sembra che nessuno ha visto mai nulla, eppure il problema riguarda ministro Interno, forze dell'ordine, prefettura... Tutti hanno girato la testa. Nelle palazzine in questione proprietari fittano in nero, abbiamo trovato decine di persone in un solo appartamento: nessuno ha visto niente?

Avevamo fatto patto con Minniti, investito milioni di euro, ma per il resto non si è fatto nulla, e chi non ha fatto nulla oggi apre persino la bocca.

Abbiamo scoperto l'assembramento in quelle palazzine e ho firmato ordinanza di chiusura delle cinque palazzine. Non tutta Mondragone.

Mentre firmavamo ordinanza sono scappati 19 cittadini: rom e bulgari, ripresi tutti i fuggitivi, tutti negativi ai tamponi.

Regione fa ordinanza, forze dell'ordine che dipendono da Interno devono presidiare: nella serata dj lunedì non lo hanno fatto.

Venuti tra giovedì e venerdì e in numero insufficiente.

Tensione? Sì, ma con tante falsità: dato pacchi a tutte le persone delle palazzine.

Solo una parte dei residenti stagionali. Molti occupano appartamenti fittati da italiani, perché c'è chi specula su queste cose.

Regole si rispettano. Lo dico ad abitanti delle palazzine e chi organizza iniziative irresponsabili.

Da zona rossa non si esce. Quando si parla di esseri umani noi ci rapportiamo ad esseri umani, non a bandiere.

Positivi sono 43, 9 tra italiani, il resto tra bulgari e rom.

Obbligatorie mascherine a Mondragone e vietati assembramenti: chi fa manifestazioni e agitazioni danneggia Mondragone.

Da oggi possono fare tampone cittadini che abitano nella zona limitrofa alle palazzine ex Cirio.

Chi vuol fare speculazione e sciacallaggio va isolato.

Nel giro di pochi giorni convinto che riusciremo a risolvere il problema come fatto ad Ariano, e il mio ringraziamento va a tutti i cittadini.

Ribadisco l'intenzione di creare una zona economica speciale in quell'area bellissima.

SCUOLA: invece di pensare a riapertura anno scolastico si voterà a settembre. È assurdo. Ma se ne assumano tutte le responsabilità. Lega e Cinque Stelle volevano ritardare il più possibile nella speranza di guadagnare qualche voto ma non guadagneranno niente.

Fortemente contrari a questa scelta. Noi per la scuola abbiamo investito centinaia di milioni per aprire di pomeriggio e di sera con Scuola viva. Ricordo che abbiamo dovuto dare soldi alle scuole a Caserta perché altrimenti non avrebbero aperto visto che la Provincia era in dissesto.

Forniti 10 milioni alle scuole paritarie.

SANITÀ: prossimi mesi dimostreremo la nostra efficienza con la nostra capacità d'intervento. Lavoriamo su altri campi pure: ad Arzano creati 40 posti letto per la salute mentale. Problema ignorato per anni. Ad Arzano struttura bellissima e siamo orgogliosi.

Istituto Pascale è istituto che ha effettuato più interventi oncologici in Italia: c'è chi viene da Nord a curarsi in Campania e flusso inverso quasi bloccato.

Al lavoro anche per riaprire ospedale Agropoli, per completare dea II livello a Ospedale del Mare, quasi raddoppiati ospedale Pozzuoli, Ruggi d'Aragona. Fatto lavoro immane.

A ospedale del mare ospitato console americano e comandante flotta Nato sud Europa. Usa regalato dispositivi. Felici che dagli Usa ci riconoscano grande capacità amministrativa.

Alle prese con solita guerra per idraulico forestali con ministero.