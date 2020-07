Regionali. Nuovo sondaggio: De Luca stabilmente primo Ma il Movimento Cinque Stelle si confermerebbe primo partito in Campania

Un nuovo sondaggio politico sulle prossime elezioni regionali vede De Luca in fortissimo vantaggio sui propri avversari. Il sondaggio è stato commissionato dal Sole 24 Ore all'agenzia Winpoll – Arcadia, e vede il governatore uscente al 65,4 per cento, Stefano Caldoro candidato del centrodestra al 21,9 per cento e Valeria Ciarambino candidata del Movimento Cinque Stelle al 10,9 per cento.

Colpisce poi che dal sondaggio emerge una netta differenza di consenso tra De Luca e le sue liste: la coalizione che lo sosterrebbe infatti si fermerebbe al 45,1 per cento dei consensi, mentre De Luca, come detto, viaggia intorno al 65, più di 20 punti percentuali al di sopra delle liste, a dimostrare anche una “trasversalità” del governatore uscente.

Secondo Winpoll il 78 per cento degli intervestiti ha molta o abbastanza fiducia in lui.

Per quanto attiene alle intenzioni di voto il Movimento Cinque Stelle si confermerebbe primo partito in Campania col 21,7 per cento dei consensi, in un testa a testa col Pd al 21,3 per cento. Dietro Lega (10,7 per cento) e Fratelli d'Italia (10,5 per cento). Forza Italia all'8,2% mentre Italia Viva si attesterebbe attorno all'1 per cento.