De Luca: "Mes: così vogliono fregare, di nuovo, la Campania" Intervento del venerdì del governatore

Consueto intervento del governatore De Luca ib diretta social:

"Semplificazione amministrativa cruciale per rilanciare l'Italia: bene se si semplifica e si prosciuga palude burocratica. No però a operazioni scriteriate. Va semplificato codice degli appalti, ma non mettendo il paese in mano ai ladri, se si danno tutti gli appalti sotto una certa soglia a trattativa privata si danno appalti alla camorra e si uccidono imprese serie. Evocato modello Genova? No, modello Universiadi, in 10 mesi fatto ex novo o rifatto 70 impianti sportivi, con gare e in trasparenza. Mi auguro governo si muova così. Chiarezza su cassa integrazione: molti imprenditori l'hanno anticipata e ancora non arriva.

SCUOLA: Campania univa a non dare intesa a Ministero. Intanto per la sciagurata decisione di votare il 20 settembre. In questi giorni si è votato in Francia: noi avremmo dovuto votare tra un mese. Organico: cominciamo senza avere docenti a disposizione? Sicurezza: dobbiamo dare mascherine a tutti gli studenti e fare tamponi a tutto il personale scolastico. Qui 110mila unità. Noi ci stiamo preparando a sforzo enorme. Ministro ha proposto bonus per tablet e materiali, noi già fatto per 82mila famiglie e altre 160mila in graduatoria. Se ci danno risorse noi in 3 giorni diamo soldi a famiglie.

MES: irresponsabile non usare 37 miliardi per sanità. Dovrebbero essere divisi tra regioni. Sconvolgente che Campania sia più penalizzata. Ipotesi distribuzione prevede cose vergognose: dovremmo ricevere 2,7 miliardi, Veneto 3,12 miliardi con un milione di abitanti in meno, Piemonte 2,7 miliardi. Inaudito.

MONDRAGONE: affrontato focolaio con il rigore di sempre. Fatto tamponi a tutti gli abitanti ex Cirio, sia Italiani che Bulgari e altre nazionalità. Individuati altri contagiati presso un'impresa agricola. Zona rossa fatta dopo 24 ore, senza dispute su competenze. Nessuno entra e nessuno esce tranne prima notte quando non c'è stata vigilanza adeguata. Prorogata zona rossa per eventuale incubazione del virus. Alla scadenza della zona rossa faremo altri tamponi, se altri positivi li trasferiremo in ospedali covid. Saluto e ringrazio cittadini di Mondragone e civilissima città di Mondragone: faremo iniziative per rilanciare turismo e industria agricola, cercheremo cioè di promuovere quel territorio. Non di danneggiarlo.



Sentito notizie dal Piemonte dove hanno scoperto che ci sono stagionali di altri nazionalità che vanno a raccogliere le frutta: visto immagini paradisiache. Scoperto che molti stagionali dormissero nei parchi pubblici: descrizione fatta di un picnic su prati fioriti, non di guerra come a Mondragone. Rilevata qualche diversità nel modo di presentare un problema quasi identico. Ma come sapete Campania appartiene a categoria afflitti, non di fortunati.