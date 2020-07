"Sanità: De Luca dia spiegazioni invece di guardare ad altri" La nota del segretario regionale della Lega Nicola Molteni

"Il presidente De Luca è troppo impegnato a criticare quello che accade in casa altrui, con la speranza di distrarre l’opinione pubblica, che omette di comunicare quanto avviene invece nella sanità campana. Ad oggi, un altro fallimento, emergono fatti gravissimi ai quali chiediamo spiegazioni. Spenti i riflettori delle dirette social tornano le ombre della gestione di questi 5 anni. Milioni di euro di soldi pubblici per i Covid Hospital modulari temporanei, che non hanno neppure la conformità prevista dalla Legge, invece di riaprire gli ospedali chiusi o aprire quelli mai utilizzati”. Così il segretario regionale della Lega in Campania, on. Nicola Molteni.