De Luca: "Positivo migrante arrivato da Lampedusa: attenzione" "Serve rigore nei controlli, ma anche le associzaioni di volontariato devono essere rigorose"

Anche oggi De Luca è intervenuto in diretta social per illustrare la situazione in Campania: “Nei giorni scorsi alcuni positivi in campo rom a Secondigliano: dopo tamponi a familiari, risultati positivi, alcuni parenti sono tornati dalla Serbia in auto. Li abbiamo individuati e oggi su 80 tamponi 8 sono risultati positivi: 3 di questi tra quelli venuti in auto dalla Serbia. Complessivamente sono rientrate 30 persone dalla Serbia: serve controllo maggiore alle frontiere, non possiamo permetterci il lusso di importare un'epidemia”.

E ancora, sugli arrivi in Campania: “Ieri sono arrivati in bus, da Lampedusa, 12 extracomunitari portati da un'associazione di volontariato: uno di questi era positivo. Associazioni devono essere responsabili e devono avere massima attenzione. Siamo impegnati all'ultimo respiro per rincorrere fino all'ultimo migrante, sostituendoci al compito che è proprio delle forze dell'ordine e delle polizie municipali: serve molto più rigore nel controllo delle frontiere. Serve più rigore sugli arrivi dall'estero: vanno bloccati voli da Stati Uniti, visto che è il paese con più alto tasso di contagiati e di morti”.



E sull'economia: "Serve fiducia: stiamo completando e arricchendo il piano socio economico della Regione. Stiamo per pubblicare un'analisi comparata di tutte le misure prese da tutte le Regioni d'Italia. Ciò che è stato fatto dalla Campania non è stato fatto da nessuna regione italiana, neppure lontanamente. Abbiamo investito più di 1 miliardo e così abbiamo retto la società campana. Ora faremo altro: credito alle imprese, anticipiamo anche il credito chiesto dalle imprese alle banche.

Contributi anche per imprese turistiche: 2mila euro per hotel a 2 stelle, 5mila per tre stelle, 7mila per quattro e cinque stelle, contributi anche per villaggi turistici e per agenzie.

Stiamo aprendo cantieri, altri ne consegniamo: stiamo facendo investimenti nelle ferrovie e nei porti nella Regione Campania.

Presenteremo in prossima settimana il completamento del piano di rimozione delle ecoballe.

Abbiamo presentato a Benevento l'idea di potenziare la diga di Campolattaro per risolvere problema dell'acqua potabile in vari territori.

Ci sono un miliardo e 300miloni da investire per gli ospedali in tutta la regione.

Siamo alla vigilia di un miracolo economico campano, se avremo capacità di concentrarci su economia e lavoro, sulla creazione di ricchezza"