SalvinI: "De Luca pensa alla Campania che i contagi aumentano" Il leader della Lega: "Siete ultimi per tamponi"

Prosegue la lotta a distanza tra De Luca e il leader della Lega Matteo Salvini. Dopo le uscite dei giorni scorsi di De Luca relative al nord, che hanno fatto infuriare molti sindaci e politici in particolare lombardi, Salvini interviene e replica al governatore, invitandolo a pensare alla salute dei campani, a tener d'occhio il numero di contagi, in salita nelle ultime ore e ad aumentare il numero di tamponi: "Invece di ridere dei morti, l'indegno De Luca si occupi della salute dei campani". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "La Campania è prima tra le regioni del Sud per crescita dei contagi - aggiunge - e ultima in Italia per numero di tamponi".