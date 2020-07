De Luca avverte: "Così ci facciamo male e richiudiamo tutto" Il governatore: troppi casi, o mettete mascherina o prendo misure drastiche

Anche oggi, come ogni venerdì, il governatore De Luca è intervenuto in diretta social per fare il punto sulla situazione: "In Campania come in Italia c'è troppo rilassamento. Così ci facciamo male. Devo fare uno sforzo di autocontrollo di fronte a cose inventate che mi vengono attribuite: sulla Lombardia in particolare, noi siamo stati solidali e non perdo neanche un minuto di tempo per operazioni inventate che mi disgustano. Sono vicino a Milano e alla Lombardia e basta.

Oggi riunione con task force regionale, ma sulla base della relazione dei nostri epidemiologi emerge che dopo una fase di 0 contagi, a tre settimane da apertura totale della mobilità totale in Italia c'è stato incremento dei contagi. Da fine giugno 208 nuovi contagi: 91 di questi da focolaio di Mondragone tra stagionali rumeni e bulgari, ma con misure drastiche spento quel focolaio. 119 altri casi sono di piccoli focolai, quasi tutti di origine esterna, da senegal, Bangladesh, Serbia, Croazia. Ad oggi incremento legato da apertura totale delle frontiere e dai mancati controlli e misure prudenziali.

Riapertura giusta perché difficile continuare a tenere tutto chiuso, oggi serve responsabilità e comportamenti rigorosi, altrimenti ci faremo male e non arriveremo neppure a settembre.

Il sistema dei controlli in Italia non è efficiente e dunque serve prevenzione. Abbiamo registrato casi figli di comportamenti irresponsabili: feste, raggruppamenti senza mascherine, movida selvaggia.. Così andiamo a sbattere. Oggi decideró se prendere altri provvedimenti.: dobbiamo convincere che o facciamo piccoli sacrifici, usando mascherina, al chiuso, nei negozi, quando ci sono assembramenti.

Faremo misure rigorose: vanno bloccati mezzi se non si porta mascherina, anche una sola persona senza mascherina deve portare a fermare pullman o treno, se in supermercato dipendente o cliente senza mascherina il negozio sarà chiuso subito. Quindi municipale e forze dell'ordine devono stare allerta, anche loro si sono rilassati.

O aumenta responsabilità o nel giro di una o due settimane prenderemo decisioni drastiche. Dobbiamo reggere fino a marzo.

Rt rimane sotto 1, a 0,9. Ultima settimana 54 nuovi positivi.

SCUOLA: dobbiamo essere pronti a fare screening. Dobbiamo garantire serenità.

Stiamo dedicando stessa attenzione a problema sanitario e a problema economico sociale, tra gli unici in Italia.

Siamo regione con 50 per cento di disoccupazione giovanile, e dunque dobbiamo stare molto attenti.

Realizzato la più grande operazione sociale del mezzogiorno d'Italia con un piano per i giovani.

Già 2500 già stanno lavorando, è risultato eccezionale.

Saldi: anticipo scelto da Regione, su orientamento conferenza regioni.

Per me ci può essere boom economico, ma senza farsi trascinare da politica politicante tipo quelli che cercano di litigare con me per farsi un po' di pubblicità gratuita. Treni: il governo regionale precedente non ha comprato un pullman e un treno, noi oltre mille e entro un anno rinnoveremo tutto il parco di bus e treni.