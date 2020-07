Covid e mascherine, Caldoro: De Luca perseguita i commercianti Secondo il candidato del centrodestra la supermulta per chi non indossa mascherina sarebbe una pun

"Una punizione sistematica per commercianti e negozianti". È così che Stefano Caldoro, candidato alle prossime regionali per il Centrodestra contro il governatore uscente Vincenzo De Luca, commenta la decisione di comminare multe di mille euro a chi non rispetta l'obbligo di indossare la macherina al chiuso.

"Dopo il delivery, ecco la supermulta - dichiara Caldoro a proposito dell'ultima ordinanza - la gestione del Coronavirus secondo De Luca si riduce alla punizione sistematica di negozianti e commercianti, le due categorie più colpite dalla crisi". "Usare la mascherina - aggiunge l'esponete di Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia - è un dovere morale e civile, ma De Luca è ultimo in Italia per tamponi e per nascondere questa realtà si concentra solo sulle mascherine, scaricando tutto su cittadini e imprese. La Regione Campania deve offrire assistenza e servizi ai cittadini. E invece De Luca insulta, multa e vessa. Così - conclude Caldoro - si colpisce duramente l'economia della nostra Regione. Sindaci e presidenti di Provincia usino tutti i mezzi per limitare gli effetti di questa ordinanza consigliando dialogo e buon senso, la prevenzione è cosa seria e non è uno spot continuo".