Covid, De Luca: "Obbligatoria carta identità al ristorante" Il governatore: "Imbecilli danno nomi falsi, quindi sarà obbligatorio dare documento"

Dopo il caso dei nomi falsi rilasciati in un ristorante in cui i camerieri sono risultati positivi al coronavirus, interviene il governatore Vincenzo De Luca spiegando che probabilmente saraà resa obbligatoria l'esibizione della carta d'identità: "Noi stiamo valutando due altre misure da prendere e quindi due altre ordinanze. Una ordinanza riguarda l'obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta di identità". Ad annunciarlo, da Salerno, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con i vincitori del concorso regionale. Secondo il governatore, "almeno uno dei clienti per ogni tavolo lo deve fare perché abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli, irresponsabili che danno generalità false”.

"La seconda ordinanza - ha spiegato il governatore - riguarda gli arrivi in Campania dei pullman che provengono dai paesi dell'Est Europa. Continuano ad arrivare pullman senza alcun controllo. Abbiamo rilevato che la la maggior parte dei focolai sono di importazione. Dobbiamo trovare forme di controllo preventivo".