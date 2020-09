Regionali, Salvini: "Punto al 7 a 0, voglio anche la Campania" Il leader leghista: "Ci saranno risultati sorprendenti il 21 settembre, quando conteremo i voti"

Alle regionali "quello che mi pongo come obiettivo è il 7 a 0". Lo ha detto Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Ma aspetto la sera del 21 settembre per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in Campania".

E dunque, il leader della Lega, anche a dispetto dei sondaggi che danno De Luca strafavorito per la riconferma a governatore della Campania, quasi doppiando lo sfidante Caldoro a lungo messo in dubbio proprio dalla Lega, peraltro, immagina un risultato sorprendente e anche la possibilità di espugnare una delle poche regioni considerate "sicure" per il centrosinistra.