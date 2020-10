"Nessun bavaglio ai medici: ma vanno date notizie certe" La Regione: "In una fase delicata servono notizie oggettive, non allarmismi"

Arriva la precisazione dell'unità di crisi della Campania in relazione al divieto per i medici di rilasciare dichiarazioni. Nessun bavaglio, secondo la Regione, ma solo l'esigenza di evitare il caos e magari la diffusione di notizie prive di fondamento. Questa la nota diramata oggi: " In relazione alle richieste di informazioni sulla situazione sanitaria in Campania, e sul lavoro che vede impegnati ogni giorno con straordinario senso di responsabilità centinaia di medici e operatori, al fine di evitare strumentalizzazioni, si chiarisce che non vi è alcun bavaglio e nessuna limitazione del diritto di cronaca. In questa fase delicata, vi è solo la necessità di garantire, nella massima trasparenza, notizie oggettive, non distorte e tali da produrre ingiustificati allarmismi, e sempre rispondenti alla realtà. Per questo motivo, avendo lo scenario regionale sempre aggiornato, è l’Unità di Crisi a poter offrire questa garanzia, a vantaggio della verità e di tutti gli operatori dell’informazione".