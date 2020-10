Boccia: "Campania preoccupa, va presidiata" "Sta funzionando bene, ma ha densità di popolazione alta, e merita attenzione"

“La densità della popolazione della Campania è alta, lo sappiamo e perciò va presidiata. C'è un punto di forza, ovvero la prevenzione terrirtoriale che funziona bene. Siamo al fianco di De Luca, ma ovviamente vanno monitorati i contagi”. Così Boccia, ministro per gli Affari regionali e autonomie, su Rai Tre. “Lo stato di emergenza – ha aggiunto il ministro - è un atto inevitabile, come ha già detto il ministro Speranza, perché ci consente di poter fare le cose in tempo reale. Nessun presidente di Regione ci ha chiesto di toglierlo. Penso sia infelice metterlo in discussione. Condivido le parole di Zaia quando dice che le Regioni conoscono meglio i territori, ma senza le linee guida e i muscoli dello Stato le Regioni sarebbero molto piu’ deboli. Il sistema regionale italiano ha funzionato meglio in questa crisi rispetto a Stati federali come gli Stati Uniti o il Brasile”.