"Andavano chiuse solo le superiori.Il dramma sono i trasporti" Casciello: De Luca non risolve il problema vero

“Sarebbe stato meglio chiudere soltanto gli istituti superiori in Campania, perché sono gli studenti più grandi a utilizzare i trasporti pubblici, luogo privilegiato del contagio che il governatore De Luca ha completamente ignorato in questi mesi, sprecando un miliardo di euro in mance elettorali”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“Il vero problema, il dramma, nella nostra regione è lo stato dei trasporti pubblici. Siamo all’anno zero. E nell’ultimo quinquennio De Luca non ha provveduto a potenziare nulla, dalla Vesuviana ai mezzi su gomma - prosegue l’onorevole Casciello -. Perché, invece di dare soldi a pioggia, De Luca non ha provveduto a un serio intervento sulla scuola, occupandosi delle strutture e in particolare dei mezzi pubblici utilizzati dai nostri studenti? L’inevitabile chiusura delle scuole, che io avrei limitato alle sole superiori, mette a nudo l’inefficienza e l’irresponsabilità mostrate da questo governo regionale prima e durante l’emergenza Covid”, conclude il deputato Gigi Casciello.