Qualità e passione: apre il Garofoli Store Salerno Al lavoro un gruppo di giovani imprenditori irpini

Giovani imprenditori Irpini espandono la propria attività nella città di Salerno. Quando l'unione di due territori crea sinergia, nasce l'eccellenza. Trovarsi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme è un successo.

Giovedì 14 giugno porte aperte del nuovo Garofoli Store Salerno by C.P.D. Srl. Dalle ore 18 sarà possibile visitare lo store con il nuovo layout, pensato per far vivere al massimo l'esperienza degli ambienti Garofoli.

Uno show-room in cui poter ammirare tutti i Living realizzati con le nostre porte e i prodotti coordinati: da quello classico, al neoclassico, passando per il moderno e il living di design. Porte, boiserie, parquet, armadi: sono i protagonisti di un vero viaggio nello stile.

Per info: 089 2962348 - 333 9212104