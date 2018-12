Atmosfera magica per la family di Rcs75 Radio Castelluccio Insieme ai radioascoltatori e agli amici, dal vivo, senza barriere, per augurare buone feste

Il Natale è nell’aria. Le luci già brillano, tra scintillii e villaggi incantati. E poi la musica, che tocca gli animi, che regala gioia e speranza, per far riflettere o per cantare, sottovoce o a squarciagola, o semplicemente per stringersi nell’abbraccio degli affetti più veri.

Un’atmosfera magica per la grande family di Rcs75 Radio Castelluccio: un momento speciale da sempre, da vivere insieme ai propri radioascoltatori e agli amici, dal vivo, senza barriere, per augurare buone feste.

Un Natale da favola, quindi, insieme ad Rcs75, più dirompente e innovativa che mai, che inaugura il suo cartellone di eventi il prossimo 8 dicembre a partire dalle ore 19 alla Fabbrica Lifestyle Center, con la presentazione, in anteprima assoluta, del video ufficiale e della Christmas Song 2018, evento cult della tradizione dell’emittente fondata nel 1976 ed oggi prima “radio in vetrina” tutta in digitale.

Un testo denso, che intende trasmettere un messaggio sociale importante. Perché quello di Radio Castelluccio è un invito a non arrendersi, a guardare sempre avanti. Un Natale “per ricominciare” quindi: un tema sensibile e complesso, affrontato però sempre con il sorriso e l’ironia, tra danze e canti, da tutto il team e dagli speaker pronti a travolgere con la propria verve ed energia.

Un grande party, per fare festa tutti insieme, accompagnato dall’esclusivo concerto di Luna Palumbo dedicato alle più belle canzoni di Natale di sempre, tra cui “Jingle bells rock”, “Let it snow”, “Santa Clows is coming to town”, “All i want for Christmas is you”, “Baby it’s cold outside”.

