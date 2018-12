Nuove nomine per la Fials Salerno Mario Polichetti e Roberto Lambiase nuovi delegati dei comparti Enti locali e sanità privata

Si amplia il raggio d’azione della Fials in provincia di Salerno. Il segretario generale del sindacato provinciale, Salvatore Di Candia, ha ufficializzato la nomina di Mario Polichetti e Roberto Lambiase a delegati della sigla autonoma per i comparti di Enti locali e sanità privata.

Per Mario Polichetti, ginecologo presso l’ospedale di Salerno, si tratta di un nuovo incarico dopo quello già attuale di segretario aziendale presso il “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Originario di Roccapiemonte, ha sempre diviso il suo impegno tra la professione sanitaria e il mondo politico-sindacale. Riconosciuto in ambito internazionale uno degli esperti del settore della “gravidanza a rischio” proverà ad attuare il proprio modello sindacale anche nei comparti che gli sono stati affidati da Di Candia.

Esordio assoluto nell’universo Fials per Roberto Lambiase, avvocato noto per il suo impegno politico a Roccapiemonte dove in passato ha ricoperto il ruolo di assessore all’interno dell’amministrazione comunale della città-cerniera tra l’Agro nocerino sarnese e la Valle dell’Irno. Toccherà a lui studiare le controversie legali delle varie vertenze che andrà ad analizzare insieme a Polichetti.

“Si tratta di un segnale importante, per un sindacato che vuole difendere il lavoro in tutte le sue forme”, ha detto Polichetti. “Porteremo avanti la linea dettata dal segretario generale Salvatore Di Candia. L’ingresso di Lambiase in Fials rappresenta un valore aggiunto per la sigla sindacale che si troverà ad affrontare questioni complesse nella sanità privata e nel comparto degli Enti locali”.

Redazione Sa