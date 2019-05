Maddaloni, Brio e Oliva per la Corsa del Mito Tre grandi testimonial per la decima edizione della gara sportiva nel cilento

Grandi preparativi e importanti ospiti per la "Corsa del Mito". L'evento sportivo, organizzato dall'associazione Tuttinsieme, per la sua decima edizione ha scelto come testimonial tre grandi figure sportive: Patrizio Oliva, Sergio Brio e Gianni Maddaloni.

La gara prevede 15 km di corsa tra paesaggi mozzafiato e scenari unici e attraverserà la piana del Mingardo e la costa del Mito che unisce Palinuro e Marina di Camerota. Tante le adesioni alla competizione così come le prenotazioni alle strutture ricettive. “Noi lavoriamo per far sì che tutti coloro che vengono a Marina di Camerota siano protagonisti, non solo i partecipanti ma anche gli spettatori di quella che, anno dopo anno, diventa un appuntamento irrinunciabile” afferma Giovanna Attanasio, presidente dell'associazione Tuttinsieme. L'evento inizierà venerdì 10 maggio presso il centro polifunzionale di via Sirene, dove, alle ore 16, sarà la Fanfara dei Bersaglieri a suonare la carica e ad inaugurare la competizione. L’esercito italiano, da sempre vicino al mondo dello sport, durante i due giorni della corsa del mito, sarà presente con un dispositivo promozionale coordinato dal comando forze operative sud di Napoli, con al vertice il generale Rosario Castellano.

Si proseguirà con l'inaugurazione della ludoteca comunale di Camerota, per finire la giornata con l'atteso talk show della corsa, diventato un evento imperdibile, che vedrà i tre celebri testimonial intervistati dall'avvocato Marco Sansone alle ore 17.30.

Sabato 11 maggio la competizione entrerà nel vivo. Alle 9.30 il il convegno ‘Ginnastica per la mente”, presso l'ufficio turistico “La perla del Cilento”. Nel pomeriggio alle ore 16.00 si terrà la settima edizione della “MiniMito” , la gara per i bambini che quest'anno vedrà più di 300 mini atleti gareggiare divisi per età (i più piccoli non hanno compito i tre anni) e sesso. Un'ottima iniziativa che promuove lo sport tra i più piccoli e che avvicina i bambini al podismo. L'attesa quindici chilometri avrà inizio alle 17.30 con partenza dal porto turistico di Palinuro. I primi atleti ad arrivare al porto di Marina di Camerota, dopo circa 40 minuti di corsa, saranno premiati da figure sportive d'eccezione.

“Sicuramente quest’anno la Corsa del Mito, con questi testimonial, suggellerà il decimo anno nel modo migliore. Siamo pronti a partire” dichiara Mario Salvatore Scarpitta, presidente onorario dell’associazione Tuttinsieme e sindaco di Camerota. L'ex pugile Patrizio Oliva è considerato uno dei maggiori campioni che la storia del pugilato italiano può vantare. “E’ esempio fulgido di come lottando si possono raggiungere traguardi inimmaginabili. Ed è per questo che lo abbiamo scelto come primo testimonial della corsa del mito» afferma Giovanna Attanasio. Altro grande ospite è Giuseppe (Pino) Maddaloni.

L'atleta attribuisce unicamente allo sport il merito di avergli salvato la vita che altrimenti sarebbe stata rovinata dai riti di iniziazione della camorra napoletana. Questo suo pensiero e il suo grande impegno nel sociale sono stati i motivi per cui l’associazione Tuttinsieme lo ha scelto come testimonial della decima edizione della Corsa del Mito. «Di me si vuol dare sempre l'idea del duro. Invece sono uno che di botte ne prende tante e sta zitto. Se mi lamentassi anch'io, come fanno tutti... Ma non è nel mio carattere. In campo bisogna saper accettare di tutto». In questa frase, rilasciata di una intervista del 1987 da Sergio Brio, si racchiude un po’ lo spirito e la spiccata professionalità che, unita al suo straordinario rendimento, lo ha reso uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. L'ex capitano della Juventus sarà il terzo testimonial dell'evento sportivo che attenderà gli atleti all'arrivo nel porto di Marina di Camerota.

La corsa del mito è un evento patrocinato dalla regione Campania, dal parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dalla provincia di Salerno, dal comune di Camerota, dal comune di Centola, dal Coni Campania e dalla federazione italiana di atletica leggera. La competizione è diventata una delle corse più attese e ambite del Mezzogiorno d’Italia. “Una gara che ogni anno si conferma sempre più fiore all’occhiello del Cilento e del nostro comune. Un evento che è di tutto il popolo di Marina di Camerota che richiama turisti, sportivi e curiosi da ogni parte. Un grazie sentito ad ogni membro dell’associazione e alla cittadinanza che collabora ed è parte attiva della kermesse. Lo stesso popolo che ha ormai battezzato la Corsa del Mito come una sua creatura" conclude il primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta.