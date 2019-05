A Salerno torna Campu3S: visite gratuite e tanto sport Allestito il "Villaggio della prevenzione" sul lungomare, in programma corsi di fitness e non solo

Al via con la sesta edizione campana di “Campus3S - salute sport e solidariertà - Givova”. L'attesa kermesse sportiva avrà luogo sul lungomare di Salerno, altezza poste centrali e si svilupperà nei giorni di venerdì 10 maggio, dalle 16 alle 20, e sabato 11, dalle 9.30 alle 13 (con una mattinata dedicata alle scuole) e nel pomeriggio, dalle 16 alle 20.

L'iniziativa prevede un ricco programma di eventi e attività tutte dedicate al fitness, allo sport e all'importanza della salute. Sarà allestito un “Villaggio della prevenzione” dove, nei vari stand, per tutta la durata dell'evento, si alterneranno momenti sportivi, giochi di squadra, alimentazione naturale, benessere corpo, musica dal vivo e in cui sarà possibile effettuare visite mediche generali e specifiche gratuitamente. Campus3S nasce dalla volontà di unire salute, sport e solidarietà al fine di promuovere l'importanza della prevenzione e del benessere tra la popolazione.

Il programma della due giorni di eventi ed attività vedrà istruttori, maestri ed eccellenze nell'ambito sportivo partecipare attivamente alla manifestazione con corsi di vario genere:

venerdì 10 maggio

ore 15.00 Fitness anti aging (Alfredo Petrosino)

ore 16.00 Gioco danza (dir. art. Francesco Boccia)

ore 17.00 Hip hop (dir. art. Francesco Boccia)

sabato 11 maggio

ore 9.30 Power yoga (Rosita Sica)

ore 10.15 Total body training (Immacolata Di Giacomo)

ore 11.00 Fitness anti aging (Alfredo Petrosino)

ore11.45 Movement functional training (Diego Simeoli)

ore 12.30 IAM (Francesco Colone)

ore 15 Gioco danza (dir.art. Francesco Boccia)

ore 16.30 Motion & emotion enti aging event (Mario Ciliberti e Alfredo petrosino)

ore 18.30 Modal underground (stage internazionale di danza con il coreografo Thierry Veger)

La manifestazione è realizzata da Campus Salute Onlus e dall’associazione Sportform, con la partecipazione di Amesci, il supporto di Fondazione per il Sud e il patrocinio del Coni Regione Campania con l'importante collaborazione del Centro Polidiagnostico AMES e della ASD AVANT GARDE con i loro SMILE CAMP.