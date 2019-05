Peppe Servillo e i Solis String Quartet tornano a Ravello Un concerto di beneficenza per il Santobono Pausilipon di Napoli

Peppe Servillo e i Solis String Quartet in scena sabato 11 maggio, alle ore 21, in un concerto di beneficenza per il Santobono Pausilipon di Napoli a Ravello. La città della musica, presso l'auditorium Oscar Niemeyer, ospiterà la serata promossa dalla Fondazione Santobono-Pausilipon e dal Lions Club Napoli Host in collaborazione e con il sostegno del Comune di Ravello e di Villa Rufolo. Gli artisti andranno in scena con una rivisitazione dei classici napoletani.

La partecipazione all'evento prevede un contributo minimo di 30 euro, il ricavato sarà devoluto all'ospedale pediatrico per l’acquisto di strumentazioni medicali ed iniziative a favore dei bambini ricoverati. Attesi all'evento anche la direttrice generale dell’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, Annamaria Minicucci ed il sindaco di Ravello Salvatore di Martino.