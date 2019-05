Cecilia Lavopa presenta il suo "Noir all'improvviso" Quindici memorabili racconti per il nuovo appuntamento del premio Com&Te a Conca dei Marini

Quarto appuntamento per la XIII edizione della rassegna letteraria Com&Te, comunicazione, giornalismo e dintorni. Venerdì 24 maggio, presso l'hotel "La Conca Azzurra" a Conca dei Marini, ospite la scrittrice Cecilia Lavopa, autrice del libro “Noir all'improssivo”.

Grande esperta del genere, Cecilia Lavopa si cimenta nella scrittura e presenta una raccolta di quindici racconti memorabili. Le storie, relativamente brevi, trattano di personaggi comuni in situazioni di vita quotidiana, “attori” credibili e normali con pregi e difetti. Di colpo, senza ricorrere a nessun elemento soprannaturale, in poche righe si scatena l'orrore. Nella mente malata dell'essere umano, come suggerisce il titolo, all'improvviso, prende il sopravvento un impeto di follia e crudeltà ribaltando la situazione.

L'introduzione del libro è di Marilù Oliva, saggista e scrittrice italiana, che sarà ospite del premio Com&Te venerdì 31 maggio. Ad intervistare l’autrice saranno i giornalisti Rosanna Di Giamo ed Angelo Ferraro.