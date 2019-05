I limoni della Costiera nel distillato agrumato "Malfy gin" Il ritorno alle origini dei produttori: venerdì serata sensoriale sulla spiaggia di Positano

I migliori limoni del mondo, si sa, crescono lungo la Costa amalfitana e chiunque viaggi in questa terra resta estasiato alla vista degli agrumi, dove foglie scure e frutti luminosi sembrano mutare il paesaggio, rendendo una visione attraversata da luce e poesia. Uno dei più antichi protogin fu creato nell’anno mille da alcuni monaci che facevano un’infusione di ginepro e altre botaniche nell’alcol per creare un liquore dalla funzione anche medicinale. Il gin quindi possiamo dire che è stato inventato in Italia. Ma i primati riguardano ancora l’italia con due distiller Beppe Ronco e Denis Muni: il loro gin vanta il record di essere stato il primo gin italiano esportato negli Usa. Questa storia la conoscono bene i produttori del Malfy Gin che viene distillato e imbottigliato a Moncalieri, cioè Torino, nella Torino Distillati storica distilleria fondata nel 1906 e da dove viene spedito in tutto il mondo, utilizzando tecniche tradizionali e ingredienti italiani come gli agrumi Amalfitani in tutta la gamma di gin per dare a Malfy il suo caratteristico sapore mediterraneo.

E’ un gin nettamente agrumato: al naso infatti sono le note rinfrescanti degli agrumi a prevalere, in particolare quelle del limone, ma anche al palato è il limone a sprigionarsi in bocca prima di ogni altra cosa. Seguono i sapori delle altre botaniche, con le note più secche del ginepro e quelle più speziate. Sul finale gli agrumi dominano nuovamente, ma con note più balsamiche e speziate a fare da contorno. Sulla bottiglia la sigla G.Q.D.I. significa: “Gin di Qualità Distillato in Italia”. Malfy gin ritorna quest’anno a recuperare le sue radici : quale modo migliore per festeggiare il suo ritorno alle origini se non su una spiaggia esclusiva e un gin and tonic in mano? Venerdì 31 maggio Malfy Gin e Villa TreVille Beach Club si riuniscono per una grande festa sulla spiaggia di Laurito a Positano. La serata sarà un’occasione per celebrare ed imparare qualcosa in più sulla storia di Malfy e le sue origini: una esclusiva e sensoriale serata di magia per festeggiare questo prodotto Italiano nel cuore della sua ispirazione: la Costiera Amalfitana.