La tragedia greca tra i templi di Paestum Una lezione spettacolo per riprendere il concetto di verità e di giustizia dei tragediografi greci

L'evocativa area archeologica di Paestum, venerdì 31 maggio, alle ore 21:00, si trasformerà in un palco d'eccezione per riportare in scena i meravigliosi versi dei testi di Eschilo, Sofocle, Euripide, Sartre e Pavese. Appuntamento al tempio Basilica per una serata lezione-spettacolo sul tragico e sulla verità nel tragico intitolata “La verità o della sublimazione” a cura di Giancarlo Guercio.

Lo spettacolo, di grande valore sociale e forte impatto culturale, pur riportando versi antichi, si inserisce in una cornice fortemente contemporanea dove il messaggio tragico, trasmesso dal patrimonio greco, viene trasportato e analizzato nella sfera attuale offrendo spunti e momenti di riflessione per comprendere i fondamenti del pensiero occidentale, le sue radici culturali ed etiche e l’eterna lotta tra civiltà e barbarie.

“L’opera è un itinerario concettuale e artistico che ambisce a instillare nello spettatore una riflessione e un'emozione intorno ad alcuni temi etici, tra i più ricorrenti e profondi, della scrittura tragica classica, figure quasi sciamaniche, certamente baciate da un dio, quali Eschilo, Sofocle ed Euripide, erano state in grado di cogliere la semantica di alcuni valori assoluti per l'uomo ed erano stati in grado, prima di chiunque altro, di creare architetture letterarie e artistiche altamente raffinate” dichiara Giancarlo Guercio, curatore dello spettacolo. “Il nostro intento è stato quello di rintracciare i segni e i significati di una tale semantica e imbastire un ragionamento in grado di manifestare il concetto di verità e di giustizia trattato dai tragediografi. Ne è emerso un percorso di grande pregio e di notevole utilità soprattutto in un'epoca distratta da elementi di discutibile valore umano e culturale” conclude Guercio.