Agropoli è pronta per un'estate all'insegna del divertimento Svelato il cartellone di eventi del mese di giugno

La città di Agropoli si prepara ad un'estate ricca di appuntamenti dedicati a tutti. Un cartellone di eventi che includono musica, moda, cultura, teatro, danza e sport e che avranno luogo nelle varie location cittadine: il Castello Angioino Aragonese, il Cineteatro “De Filippo”, gli impianti sportivi, il porto turistico.

«La città di Agropoli – afferma il sindaco Adamo Coppola - è pronta per una estate frizzante, con eventi e iniziative per intrattenere i cittadini e accogliere al meglio gli ospiti. Un cartellone, tutto da vivere, dalla musica al teatro, dallo sport alla danza, passando per la moda, la cultura e tanto altro, del quale sveliamo solo la prima parte e a breve presenteremo il resto. Da anni siamo impegnati per mettere in campo tutta una serie di attività, che si pongono quale obiettivo primario quello di fare di Agropoli una città viva tutto l’anno.” conclude il Primo Cittadino di Agropoli.

Questo il programma del mese di giugno:

7-8-9 GIUGNO

“AIA Salerno Cup” - Torneo Arbitri, presso il campo Torre, a cura di associazione Italiana Arbitri

10 GIUGNO

“Gocce di splendore” - I grandi cantautori italiani, “Poesia e musica IX edizione” presso il cineteatro, a cura di La Città Invisibile

13 GIUGNO

“Festa S. Antonio” Parrocchia S. Antonio - località Moio

21 GIUGNO

“Oscar del Calcio dilettantistico” presso il Castello Angioino Aragonese, a cura di La TV di Gwendalina

21-22-23 GIUGNO

Finali nazionali Allievi (under 18) di Atletica, presso lo stadio “Guariglia”, a cura di ASD Atletica Agropoli

23-24 GIUGNO

“Campionato Italiano Master Nuoto Pinnato”, Elysium

27 GIUGNO

“Saggio Floppy Dance” presso il Castello Angioino Aragonese, a cura di Floriana Ingagliato

27-28-29-30 GIUGNO

“Torneo Basket Mediterraneo Cup”, al porto, a cura di Olimpia Basket Agropoli

28 GIUGNO

Saggio spettacolo Roland’s School, presso il castello Angioino Aragonese, a cura di Roland’s Academy

29 GIUGNO

“Festa SS Pietro e Paolo” - parrocchia SS Pietro e Paolo

29 e 30 GIUGNO

“Un Ponte sul mediterraneo”, presso il castello Angioino Aragonese alle ore 21, a cura dell’Associazione Renavisa