Inizia Salerno Letteratura: oggi l'anteprima del festival Al via della kermesse letteraria con il "Giro d'Italia della Poesia", da domani si entra nel vivo

Si parte con Salerno Letteratura, oggi l'anteprima del festival e da domani al via con i 9 giorni di eventi dedicati a libri, arte e musica. La manifestazione, che si dislocherà nei luoghi più suggestivi del centro storico cittadino, è giunta alla sua settima edizione. A riconfermare, anche quest'anno, l'importanza della kermesse artistica una nutrita schiera di artisti ed ospiti italiani e internazionali provenienti da circa 20 nazioni diverse. Titolo di questa nuova edizione: "Italie", un plurale evocativo che va a riprendere ed esaltare le diversità e molteplicità che caratterizzano il nostro Paese rendendolo un luogo eterogeneo e ricco di cultura.

Il festival vero e proprio inizierà sabato 15 giugno. Nei 9 giorni di eventi saranno oltre 200 i personaggi che saranno presenti e che prenderanno parte ai tanti dibattiti ed eventi organizzati per tutti.

La manifestazione è volta anche a far conoscere la realtà di Salerno come luogo vivibile, adatto alla socialità, alle passeggiate e alle conversazioni.

Venerdì 14 giugno, l'anteprima del festival:

- Si parte alle 18.30 con una lunga passeggiata dalla stazione di Salerno fino a piazza Portanova, lungo tutto Corso Vittorio Emanuele. L'evento, intitolato Giro d'Italia della Poesia, avrà come protagonisti 15 giovani poeti che reciteranno i loro versi in un viaggio immaginario lungo tutte le regioni italiane, ognuna evocata dal poeta e dal dialetto di riferimento. Il progetto è a cura di Gian Mario Villalta ed è nato dalla collaborazione con il festival Pordenonelegge.

- Ore 19.30 presso Largo Barbuti ci sarà l'evento intitolato La cultura in Campania. Una “tavola rotonda” con Vincenzo De Luca, Mauro Felicori e Gabriel Zuchtriegel. Conduce Francesco Durante sulla bellezza del nostro patrimonio artistico e su come questo possa essere esaltato.

- Ore 20.30 presso Largo Barbuti l'incontro con Simona Sparaco, autrice di “Nel silenzio delle nostre parole”, libro vincitore della prima edizione del Premio DeA Planet. Conduce Diego De Silva.

- Ore 21.30 in scena al teatro Verdi “Vocazione”. Uno spettacolo ideato e diretto da Danio Manfredini che tratta del viaggio di un attore teatrale che si trova a fare i conti con le paure e i desideri legati alla sua professione.



Da domani il programma entra nel vivo. Alle ore 12.30, presso il Tempio di Pomona, sarà presentato l’ultimo libro di Giovanna Mozzillo “Il canto del castrato", conducono Maria Teresa Chialant e Maria Rosaria Pelizzari.

Tra i più attesi momenti della rassegna c'è sicuramente quello di sabato 15 giugno, alle 20.30, presso l'Atrio del Duomo dove avrà luogo la Serata Strega, l'evento che vedrà i 5 finalisti del maggior riconoscimento letterario d'Italia prender parte a una serata dedicata alle parole. Ma degni di nota sono anche i tanti momenti dedicati alla musica e ai ragazzi con laboratori a loro dedicati e appuntamenti di “Summer School” incentrati sul dibattito e sulla condivisione. È possibile consultare la ricca e completa scaletta degli eventi sul sito ufficiale di Salerno Letteratura.