Maiori Music Festival: concerti e musica dal vivo in Costiera Nella giornata del solstizio d'estate si celebra la musica: spazio anche ai bambini

Venerdì 21 giugno in tutta Europa si festeggerà la "festa della musica". Anche quest’anno il clima di festeggiamenti si farà sentire in costiera amalfitana con il Maiori Music Festival. L'iniziativa è promossa dall'AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.



In programma tantissimi concerti di musica dal vivo che si svolgeranno in tutte le città e a Maiori un grande evento a partire dalle 17.30, presso la Rotonda del Lungomare Amendola, che vedrà l’esibizione dell'Orchestra del Maiori Music Festival diretta dal maestro Alexandre Cerdà Belda e i Ferry Boat Pino Daniele Tribute Band. Spazio anche ai bambini con i piccoli musicisti dei Maiori Music Lab che eseguiranno alcuni brani accompagnati dall'Orchestra del Maiori Music Festival. Un fil rouge che unirà Maiori alle grandi capitali europee: Parigi, Roma. Londra, Berlino, unite nella celebrazione della musica nella giornata del solstizio d'estate. Valore aggiunto alla manifestazione sarà la raccolta fondi effettuata durante l'evento in favore dell'AIRC, Fondazione per la Ricerca sul Cancro.



Prossimo evento in programma fissato per il 22 giugno, sempre alla rotonda del lungomare di Maiori, dove avrà luogo l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Pro Arte, diretta dal Maestro Fernando Ciaramella, fiore all’occhiello del centro musicale “Pro Arte” di Piedimonte Matese (Caserta). Questo progetto vede la partecipazione degli allievi della “Pro Arte”, che frequentano le varie classi di strumento e di canto. Una scaletta di brani che sicuramente coinvolgeranno il pubblico, in cui si alterneranno momenti di musiche orchestrali a sequenze di body percussion.