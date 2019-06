Tutto pronto a Cetara la terza edizione di "Teatri in blu" Torna la rassegna teatrale itinerante: attesa la rappresentazione a bordo della tonnara

Tutto pronto per la terza edizione di “Teatri in blu” a Cetara. La rassegna teatrale itinerante si svilupperà dal 30 giugno al 4 agosto e animerà dei palchi d'eccezione nella cittadina che ha fatto della pesca il suo punto di forza. Organizzato da Erre Teatro, l'ideatore e direttore artistico dell'evento è Vincenzo Albano: “Sempre di più, anno dopo anno, provo ad attuare una piccola trasformazione degli spazi che animano la vita di questo borgo costiero. Una strada, una piazza, una spiaggia, il porto, per non parlare di quello “operaio” della tonnara, a partire dal loro quotidiano, sono ri-pensati come spazi extra-ordinari di una festa. Teatri in blu, per me, ha proprio i connotati di un evento festivo: oggi più che mai, in questi tempi bui, in controtendenza simbolici”- spiega il direttore artistico Vincenzo Albano.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, è divenuta un piccolo fiore all'occhiello del programma di eventi estivi del borgo costiero e grazie alla collaborazione dell’armatore Pasquale della Monica e del suo equipaggio, anche quest'anno è garantita la consueta esperienza teatrale in navigazione, a bordo della tonnara “Maria Antonietta”, divenuta ormai un atteso momento dell'evento.

Si parte il 30 giugno, con ben due appuntamenti.

Alle 17.30, a Largo Marina, l’artista pugliese Ippolito Chiarello proporrà il suo “Barbonaggio teatrale”. Uno spettacolo teatrale diviso “in pezzi” per ciascuno dei quali è stabilito un prezzo sul listino, che sarà distribuito al pubblico di passaggio. Lo spettatore sceglierà il pezzo che vuole ascoltare.

A seguire, alle 21.30, in Piazzetta Torre (ingresso libero con uscita “a cappello”), in scena “Storia di un uomo e della sua ombra”, uno spettacolo per tutte le età curato da Principio Attivo Teatro. Lo spettacolo presenta in maniera semplice e diretta i conflitti tra gli essere umani, tra il bianco e il nero, tra il buono e il cattivo sotto forma di “cartone animato”.

PER INFO E CONTATTI. 329 4022021