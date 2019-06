L'estate di Agropoli all'insegna del divertimento Ecco il ricco calendario di appuntamenti dedicati a tutti

L'estate di Agropoli è tutta all'insegna del divertimento. La cittadina costiera ha in programma eventi di danza, musica, spettacolo, sport e arte rivolti ai giovani e meno giovani, un ricco cartellone di appuntamenti dedicati a tutti.

Queste le parole del sindaco Adamo Coppola: “La città di Agropoli è pronta per una estate frizzante, con eventi e iniziative per allietare i cittadini e accogliere al meglio gli ospiti. Un cartellone ricco, tutto da vivere, che spazia dalla musica al teatro, dallo sport alla danza, passando per la moda, la cultura e tanto altro. Eventi che avranno quale cornice il Castello Angioino Aragonese con lo splendido centro storico, il Palazzo Civico delle Arti, i nostri impianti sportivi, il Parco pubblico, il centro cittadino, il lungomare San Marco, il porto turistico. Da anni siamo impegnati per mettere in campo tutta una serie di attività che si pongono quale obiettivo primario quello di fare di Agropoli, una città viva tutto l’anno. Come di consueto a supportarci ci sono le associazioni e tante realtà locali, che si impegnano per dare, insieme a noi, lustro alla nostra Agropoli. Auguro buona estate a tutti, nella nostra amata città” conclude la fascia tricolore.

Questi gli eventi in programma per il prossimo mese:



29 e 30 GIUGNO

Ore 21:00 “Un Ponte sul Mediterraneo”

Spettacolo di danza orientale con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale.

Castello Angioino Aragonese, a cura dell’Associazione Renavisa

6 LUGLIO

Ore 21:00 “Varietà di una notte di mezza estate” .

Spettacolo all’insegna della risata, del divertimento e della canzone di e con Lucio Bastolla

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura dell’associazione I Guitti

7 LUGLIO

Ore 20:30 “Evento Estate 2019”

1° premio Eccellenze del Cilento. Premiazioni.

Serata all’insegna della musica e dello spettacolo

Castello Angioino Aragonese, a cura di SGE Form

10 LUGLIO

Ore 21:00 “Spettacolo Musicale tra POP E SMOOTH Jazz”

Castello Angioino Aragonese, a cura SVP Segnali vocal project

12 LUGLIO

Ore 21:00 “I Venerdì del liscio”

alla fisarmonica: Vincenzo De Marco, canto: Sebastian

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura del Centro Sociale Polivalente

13 LUGLIO

Ore 21:00 “Fischio per fiasco”

Due atti di Marco Reggiani

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura della compagnia “La Puteca dell’attore”, associazione I Guitti

13 LUGLIO

Ore 21:00 “Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale

Castello Angioino Aragonese, a cura della Compagnia “Ennio Balbo”

14 LUGLIO

Ore 21:00 “La magia di una notte di risate”

Spettacolo teatrale

Castello Angioino Aragonese, a cura della Compagnia “Ennio Balbo”

16 LUGLIO

Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

Riti religiosi e spettacoli di musica per una giornata all’insegna della tradizione.

Località Madonna del Carmine. A cura della Parrocchia Madonna del Carmine

17 LUGLIO

Ore 21:00 “Chiamalo pure amore”

Uno spettacolo scritto e diretto da Luca Landi

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura della compagnia “Attori per Caso”, associazione I Guitti

18 LUGLIO

Ore 21:00 VIAGGIO ALL’INFERNO

Con Modestino Rosiello

Arte e solidarietà, spettacolo teatrale di beneficenza a favore della Croce Rossa Italiana

Comitato di Agropoli e del Cilento. Castello Angioino Aragonese, a cura dell’Assessorato alle Politiche sociali

19 LUGLIO

Ore 21:00 “I Venerdì del liscio”

Fisarmonica:Vincenzo De Marco, canto: Sebastian

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura del centro sociale polivalente

20 LUGLIO

Ore 21:00 “Moda in passerella”

Serata dedicata alla moda con intermezzo di Pierluigi Iorio

Porto Turistico, a cura dell’Associazione ES Managment

21 LUGLIO

Ore 21:00 “I casi sono due” Due atti di Armando Curcio

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura della compagnia teatrale Il Sipario, associazione I Guitti

22 LUGLIO

Ore 21:00 “Gianni Schicchi di Giacomo Puccini” –

Mephisto Opera Company di Shanghai diretta dal Maestro David Li Wei

Castello Angioino Aragonese, a cura dell’Associazione Culturale e Musicale “Carlo Gesualdo, Principe di Venosa o Ensemble Carlo Gesualdo” in collaborazione con la Società Cooperativa Vivi Cilento e con Sudinsound

24 LUGLIO

“Festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli”

Tradizionale processione a mare con la quale i pescatori onorano la loro protettrice.

A conclusione degli eventi religiosi e civili, fuochi pirotecnici a mare.

Centro Storico , parrocchia SS Pietro e Paolo

24 LUGLIO

Ore 21:00 “Mi hai chiamato? Eccomi”

Due atti di Pavani Ignazio, compagnia P.G.S. Scuola Artistica

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura dell’Oratorio P.G. Selvi

25 LUGLIO

Ore 21:00 “Don Pascà fa acqua a pippa ” Spettacolo teatrale

Castello Angioino Aragonese, a cura della Compagnia Ennio Balbo, a pagamento

26 LUGLIO

Ore 21:00 Ricordo del cinquantesimo di Woodstock

Evento musicale e di intrattenimento con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale.

Castello Angioino Aragonese e Zona Porto, a cura di Studio A

26 LUGLIO

Ore 21:00 “I Venerdì del liscio”

Fisarmonica:Vincenzo De Marco, canto: Sebastian

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura del Centro Sociale Polivalente

27 LUGLIO

Ore 21:00 “Cornuti e contenti”

Scritto e diretto da Marco Lanzuise

Anfiteatro Parco Pubblico, a cura della compagnia “Quelli che….Il Teatro”, associazione I Guitti

28 LUGLIO

Ore 21:00 “Danzando sotto le stelle…e strisce” 3^ edizione

Castello Angioino Aragonese, a cura della compagnia Dance Hub di New York

30 LUGLIO

Ore 21:00 “Agropoli in Jazz” IV edizione

Giulio Martino in Quintetto

Castello Angioino Aragonese, a cura dell’Associazione Armonie Dissonanti, a pagamento

31 LUGLIO

Ore 21:00 “Gocce di splendore ” I grandi cantautori Italiani

Poesia e musica IX edizione

Castello Angioino Aragonese, Le Città Invisibili

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. E' stato pubblicato il cartellone di eventi per tutto il periodo estivo. E' certo che l'estate della “Città Alta” offrirà momenti di divertimento, musica, spettacolo e cultura che coinvolgeranno un vasto e variegato pubblico e a beneficiarne sarà sicuramente il turismo. Tra gli eventi futuri spiccano sicuramente, dal 15 agosto al 30 settembre, la mostra del dipinto del 1713, attribuito ad Angelo Galtieri, dal titolo “Miracolo di S. Francesco ad Agropoli”, e nel mese di settembre l'atteso appuntamento con la rassegna “Settembre culturale”, che quest’anno arriva alla sua XII edizione dedicata a San Francesco d’Assisi.