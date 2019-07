Torna il Baronissi Fest: ecco il cartellone di appuntamenti Ventiquattro eventi tra danza, musica teatro e comicità per un'estate all'insegna del divertimento

Da lunedì 1 luglio torna il Baronissi Fest, la manifestazione organizzata dall' amministrazione comunale con la collaborazione di tante realtà associative e culturali del territorio. Baronissi Fest è una rassegna consolidata e attesa, “un ricco programma di eventi di valore, articolato su appuntamenti di musica, danza e teatro di grande qualità” dichiara il sindaco Gianfranco Valiante. Un grande palcoscenico per le realtà artistico-culturali del territorio che riescono, così, a partecipare attivamente alla realizzazione del cartellone estivo della città. Tante iniziative, ideate per rispondere alle esigenze di intrattenimento di tanti appassionati.

Si parte il 1° luglio con l’Accademia dello spettacolo e del musical di Baronissi in scena fino a giovedì 4 luglio con spettacoli e opere di vario genere: “La Vedova Allegra”, “Sette Spose per Sette Fratelli”,“Ancora … Mamma Mia!”, l’Eneide in chiave comico parodica e il “New Footloose”.

Venerdì 5 luglio, l’A.S.D. Dancing Star presenta “Que Viva La Vida”;

sabato 6 luglio, in scena la semifinale del Festival del Mare.

Domenica 7 l’associazione culturale Compagnia all’antica Italiana presenta “Un giallo targato Napoli” con la regia di Gaetano Troiano.

Mercoledì 10 luglio, l’associazione Flautisti Italiani di Baronissi presenta lo spettacolo“Serenata Napoletana” un viaggio immaginario dalla musica popolare napoletana.

Venerdì 12 luglio il gruppo giovani e giovanissimi di azione cattolica, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. delle Grazie, porterà in scena in piazza Massimo Troisi lo spettacolo “Seconda stella a destra”.

Mercoledì 17 luglio, la Compagnia Gli Scialatielli presenta “Non si cartea piú come una volta” con la regia di Raffaele Pappacoda.

Giovedì 18 luglio, la Compagnia Teatrale Gabbiani metterà in scena il “3 sette col morto” per la regia di Matteo Salsano; lunedì 22 luglio, spazio alla danza e al musical con “Il cerchio della vita” del Balletto Arte Nikè di Laura Sbordone, liberamente ispirato al Re Leone.

Atteso anche l'appuntamento con il Baronissi Blues Festival con tre date internazionali dal 23 al 25 luglio.

Venerdì 26 luglio, l’associazione Ormanomade presenta il concerto di Linda Andresano Quintet in I Miss You Live. Torna il teatromartedì 30 luglio con “ Ma che Bella Famiglia!” mentre il grande jazz internazionale sarà protagonista mercoledì 31 luglio con l’associazione Sogno e Realtà che presenta il gruppo Leo Aniceto Jazz Quartet.

Il programma di eventi continua anche per il mese di agosto: da mercoledì 7 tornano i Concerti D’estate di Villa Guariglia In Tour con la band Camera Soul al Parco del Ciliegio. Giovedì 8 in programma uno spettacolo musicale band “I Napul'è”, mentre il 9 l’associazione Anema e Core presenta “Anema e Core Music”. La Cantina delle Arti andrà in scena martedì 27, lo spettacolo “Sik Sik, l’artefice magico” con la regia di Enzo D’Arco.

Per concludere questa lunga e ricca rassegna, un doppio appuntamento giovedì 29 agosto con Teatronovanta e il Premio Stelle Nascenti con la partecipazione straordinaria di Manuel Frattini e il 30 agosto Magic Comic Show.

Ventiquattro appuntamenti tra concerti, cultura, teatro, danza e comicità dedicati a tutti. Giuseppe Giordano, l'assessore agli eventi, ha presentato anche gli appuntamenti in programma per l’Universiade 2019 che farà tappa a Baronissi con le gare di scherma e gli allenamenti di calcio e che ha coinvolto anche i tanti commercianti della zona che hanno aderito all'iniziativa con sconti dedicati ad atleti e visitatori.

Tra i tanti, atteso l'evento Overline, durante il quale bravissimi writers coloreranno la murata dello stadio Figliolia. In programma anche visite guidate ai maggiori monumenti e alla città.