Il grande Toni Servillo in scena a Vietri sul Mare: è Sold Out Nuovo appuntamento per la rassegna Passaggi a Sud Ovest: l'attore omaggia Napoli

La rassegna Passaggio a Sud Ovest continua a ottenere un grande successo. Dopo il concerto di apertura di venerdì 28 giugno, in cui si sono esibiti i due grandi talenti del jazz italiano: Paolo Fresu e Danilo Rea, il secondo appuntamento della manifestazione è già sold out.

Vnerdì 5 luglio, in scena all'Arena del Fuenti di Vietri sul Mare, location d'eccezione per la rassegna, Toni Servillo. Il grande attore si esibirà in "Servillo legge Napoli", un sentito omaggio alla cultura partenopea, in cui verranno decantati i versi di dieci poeti e scrittori che di Napoli hanno conosciuto bene la carne e il cuore. Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti da Servillo nel corso della sua carriera come i 5 David di Donatello, 4 Nastro d'Oro, 3 Ciak d'Oro e 2 European Film Awards, senza tralasciare l'Oscar come migliore film straniero assegnato a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino che lo ha visto protagonista assoluto della pellicola.

La rassegna di spettacoli con la direzione artistica di Peppe Servillo e Michelangelo Busco è diventata un fiore all'occhiello nel panorama di eventi estivi della costiera amalfitana. Attesi quindi i prossimi eventi: giovedì 18 luglio si esibirà la cantante americana Dee Dee Bridgewater, che proporrà al pubblico dell’Arena del Fuenti lo spettacolo “J’ai Deux Amours”, ispirato a Josephine Baker.

Venerdì 26 luglio un altro importante appuntamento con la musica: in scena Peppe Servillo ed Enzo Avitabile con lo spettacolo “Acoustic World”.

Venerdì 9 agosto sarà il cantante Mario Incudine a coinvolgere il pubblico con il suo spettacolo “Mimì”.

La serata conclusiva della rassegna si avrà venerdì 13 settembre: in scena l’Orchestra di Piazza Vittorio con “OPV all’Opera”. Un concerto in cui dodici straordinari musicisti e cantanti proporranno una nuova versione di grandi classici come Il Flauto Magico, il Don Giovanni di Mozart o la Carmen di Bizet. Special guest della serata: Peppe Servillo, direttore artistico della manifestazione.