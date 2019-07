Torna Amalfi in jazz: 4 serate con artisti internazionali La scalinata del duomo di Amalfi si trasforma in un palco d'eccezione

Torna l'attesa rassegna che trasforma la Piazza Duomo di Amalfi in un raffinato salotto musicale. Quattro appuntamenti per le nuova edizione di Amalfi in Jazz, un'imperdibile manifestazione dedicata agli amanti del genere che vedrà come ospiti importanti artisti italiani e internazionali.

Si parte con venerdì 5 luglio alle 22 con i Tijuca Quartet un quartetto salernitano brazilian/jazz che fonde la cultura e la tradizione brasiliana con i colori del jazz. Il loro spettacolo è un insieme suoni e ritmi che evocano il Brasile, dove tanto spazio è lasciato anche all'improvvisazione. Gerardina Tesauro alla voce ci trasmette quel senso di saudade proprio della popolazione di Sao Paulo. Aldo Vigorito al contrabbasso, Rocco Sagaria alla batteria, Marco De Gennaro al piano e con la partecipazione speciale di Sandro Deidda al sax proporranno i brani propri della storia brasiliana.

Si prosegue con venerdì 12 luglio alle 22.00 con i Casanova Swing Band, con Carmine Granato, Donato Verace alla tromba, Peppe Plaitano al sax, Peppe Picardi al trombone, Marco De Domenico al piano, Giovanni Crescenzi al basso, Pasquale di Lascio alle percussioni, Leonardo De Lorenzo alla batteria.

La terza serata di Amalfi in Jazz ospita i Neri per Caso che porteranno nella piazza di Amalfi il loro progetto musicale “We love The Beatles” con nuove straordinarie interpretazioni del celeberrimo gruppo inglese.

La serata conclusiva della rassegna sarà venerdì 26 luglio con una delle eccellenze del jazz italiano: Walter Ricci che con la sua Big Band presenterà in anteprima il nuovo album “Stories”.

Gli eventi saranno tutti completamente gratuiti e prenderanno vita sulla scalinata della cattedrale.