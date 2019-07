Premio Charlot: in programma l'omaggio a Charlie Chaplin Al Teatro delle Arti una serie di docufilm dedicati al grande attore

Si entra nel vivo della trentunesima edizione del Premio Charlot. Dal 8 al 15 Luglio in programma l’omaggio a Charlie Chaplin, con una serie di docufilm realizzati in collaborazione con il festival di Tulipani di Seta Nera e con la proiezione di film proposti da Cinema Oggi. La proiezione avverrà nella Sala B del Teatro delle Arti di Salerno, tutte le sere alle ore 20, l'ingresso è gratuito.

Per la giornata inaugurale saranno proiettati ben quattro docufilm: Sogni, Pag.78, Together, La vena giusta del cristallo.

Il programma di martedì 9 vedrà invece: Eyes, Giovani Italiani, These empty heavy words, La cura, mentre mercoledì 10 saranno proiettati: Walter Treppiedi, Una vita da sogno, I nuovi eroi, Petit Magie. Il giorno 11 ultima giornata di proiezione dei docufilm selezionati dal festival “Tulipani di seta nera”, con tre titoli in scaletta: Un viaggio lungo una vita, Under, I mezzi giusti.

Il 12 luglio, sempre con inizio alle ore 20 ci sarà la proiezione del film Invisibili, il giorno 13 la proiezione del film La donna elettrica, il 14 luglio la proiezione di Il viaggio di Yao e il 15 luglio la proiezione del film Gloria Bell