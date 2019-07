Ecco "Vietri in scena": undici spettacoli tra cielo e mare Presentata la nuova rassegna di appuntamenti di musica e spettacolo completamente gratuiti

Presentata la rassegna "Vietri in Scena" con direzione artistica del maestro Luigi Avallone. Dal 14 luglio al 8 agosto undici spettacoli di musica lirica, classica, jazz, pop, teatro e danza, completamente gratuiti si terranno nella splendida cornice, tra cielo e mare, della Villa Comunale cittadina.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, l'assessore alla cultura e turismo, Antonello Capozzolo, il direttore artistico maestro Luigi Avallone e il presidente del conservatorio di musica Martucci di Salerno, Aniello Cerrato.

"La tradizione musicale nella città di Vietri sul Mare pone le sue radici negli anni Trenta. 'Vietri in scena' si colloca nel progetto 'Vietri Cultura' ed ha il compito di continuare questa tradizione artistica riproponendo anche le giovani promesse", ha esordito il Maestro Avallone. "Il protocollo d’intesa siglato con il Conservatorio di musica 'G. Martucci' di Salerno, partner ideale per questa manifestazione, conferma la lunga tradizione che lega il nostro Comune al Conservatorio" ha concluso Avallone.

"E' con grande piacere che presentiamo il cartellone di Vietri in Scena lungo il solco del lavoro fatto negli anni precedenti di grande spazio alla musica e a tutte le arti espressive della cultura, così come è nella tradizione vietrese. Ringraziamo calorosamente il presidente del Martucci che ci è stato particolarmente vicino in questa rassegna, che conta ben sei spettacoli a cura del Conservatorio", hanno dichiarato il sindaco e l'assessore alla Cultura.

La manifestazione fa parte di un progetto annuale, "Vietri Cultura", che gode del finanziamento Poc 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura". L'avvocato Cerrato ha espresso piena soddisfazione per la rassegna, che sigla ancora una volta lo spirito di collaborazione tra il Conservatorio e il Comune di Vietri sul Mare.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21, saranno ad ingresso gratuito e verranno presentati da Nunzia Schiavone.

Ecco il programma di Vietri in Scena 2019:

Domenica 14 Luglio

BRUCALE presenta “VIENTETERR” - voce e percussioni Christian Brucale.

- tastiere Adolfo Del Litto;

- chitarra Maurizio Ponso;

- batteria Davide Cantarella;

- basso Domenico Andria;

- fiati Martino Brucale;

- voce femminile Flora Contento;

- voce africana Laye Ba;

ballerina Vania Tarulli

Martedì 16 Luglio

MARTUCCI JAZZ ENSEMBLE diretto dal M° Marco Zurzolo

In collaborazione con il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno

Mercoledì 17 Luglio

"CIAK: SI DANZA!" con la compagnia STUDIO DANZA, coreografie di Maria Cardamone.

Venerdì 19 Luglio

HELLO BOY “Ballata sulle macerie”, compagnia “Il Grimaldello”.

Con Pierluigi Cappiello, Sergio Claudini, Gianluca De Stefano, Michela Di Florio, Luisa Lorenzi,Gianluca Marotta, Annamaria Prisco. Regia Antonio Grimaldi.

Lunedì 22 Luglio

Orchestra Sinfonica Mozart

Programma:

Mozart: Le Nozze di Figaro Ouverture

Saint Saens: Cello Concerto n. 1 in LA min

Allegro non troppo; Allegretto con moto; Un peu moins vite)

Rossini: Il Barbiere di Siviglia Ouverture

Mascagni: Intermezzo da Cavalleria Rusticana

Rossini: Italiana in Algeri

Bernstein: America from West Side Story

Direttore: Gerardo Estrada Martinez.

Violoncello solista: Giuliano De Angelis

Mercoledì 24 Luglio

TV PROJECT- Sigle TV in chiave jazz

In collaborazione con il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno

Sandro Deidda: sax e clarinetto; Gian Pio Vetromile: pianoforte e tastiere Angelo Carpentieri: chitarra elettrica; Paolo Pelella: basso elettrico Giampiero Virtuoso: batteria

In collaborazione con il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno

Lunedì 29 Luglio

“ROMANCE”

In collaborazione con il Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno

Giovanni Amato tromba Dario Deidda contrabbasso Alessandro Castiglione chitarra

Legati da una personale amicizia di vecchia data, il trio Amato Deidda Castiglione riflette nell'interpretazione degli standard questo feeling. La loro musica diventa un dialogo dove si fondono l'armonia e la melodia delle composizioni, l'improvvisazione unita al grande senso dello swing e all'ottimo livello tecnico che li accomuna. Gli standard di jazz sono completamente rivisitati da Amato, leader della band, trasformandoli in nuove composizioni. Il livello della comunicazione fra i musicisti sul palcoscenico ed il pubblico è semplicemente stupefacente. Un concerto che soddisfa appieno le aspettative dell’audience.

Martedì 30 Luglio

CANTARE ALLE OSSA Azione poetica, Compagnia Artenauta Teatro

Adattamento e regia di Simona Tortora, disegno luci Peppe Petti

Testi di: Lettera di San Paolo, Mariangela Gualtieri, Judicael Ouango, Wim Wenders, Simona Tortora

Venerdì 2 Agosto

Vaga Luna – Concerto lirico – Soprano Concetta Pepere

In collaborazione con il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno

Martedì 6 Agosto

Recital di Marina Pellegrino

R. Schumann Drei Romanzen op.28 - Sehr Markirt-Einfach- Sehr Markirt

L.V. Beethoven Sonata n.31 op.110

(Moderato cantabile molto espressivo- Molto Allegro- Adagio ma non troppo- Fuga: Allegro ma non troppo)

J. Brahms Haendel Variations and Fugue op. 24

Giovedì 8 Agosto

Armonie InVento, concerto orchestra di flauti, in collaborazione con Accademia Musicale Gustav Mahler

Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno