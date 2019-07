Tutti a bordo della Tonnara Maria Antonietta:in scena Telemomò Arriva l'atteso appuntamento dello spettacolo in mare per la rassegna "Teatri in Blu" a Cetara

Nuovo appuntamento per la rassegna teatrale Teatri in Blu. Tornano gli spettacoli a bordo della Tonnara Maria Antonietta nel porto di Cetara. In scena Aldes Akroama in “Telemomò” di e con Andrea Cosentino, una pièce comica sulla povertà del linguaggio televisivo, in cui, protagonista della scena, è la cornice vuota di una tv dentro cui si affacciano primi piani e bambole di plastica. L'artista è stato fortemente voluto da Vincenzo Albano, direttore artistico di Erre Teatro e ideatore della rassegna “Teatri in Blu”.

Lo spettacolo andrà in scena in due date, lunedì 22 e martedì 23 luglio, dalle 21, e già si prefigura il sold-out per un evento in navigazione, unico nel suo genere, che terminerà con una cena-degustazione sulla tonnara, in un momento di incontro e scambio di opinioni con i protagonisti dell'evento.

“Il teatro su una tonnara di pesca sembrava un'impresa impossibile, ma si è fatta largo l'immaginazione, tra reti, macchinari e attrezzi. Ormai da tre anni, continuiamo a goderci il nostro inedito palcoscenico sull'acqua. Teatri in Blu rappresenta un momento indimenticabile, per tutti coloro che scelgono di essere avvolti dal fascino della storia, di ammirare il borgo da una prospettiva privilegiata e fortemente identitaria: il mare e le sue storie, con il mestiere e le prelibatezze della pesca, la gastronomia, il paesaggio che osserva. La rassegna ci fa dono di un ricordo, ed è questa la nostra piccola magia condivisa”, dichiara Angela Speranza, assessore alla cultura, turismo e comunicazione del comune di Cetara.

Costo del biglietto 30 euro, comprensivo di spettacolo, cena con degustazione finale e parcheggio. Imbarco ore 21, dati i posti limitati è obbligatoria la prenotazione. Gli spettacoli in mare proseguiranno, nei giorni 3-4 agosto, con “Epica fera”, di e con Gaspare Balsamo.