La danza internazionale nella città dei templi Al via con la settima edizione della "Maratona d'estate- Festival della danza" a Paestum

Una nuova manifestazione sulla danza nella città dei templi. Al via con la settima edizione della “Maratona d’Estate-Festival della Danza” in programma dal 22 al 28 luglio a Capaccio Paestum. In programma tanti stage e lezioni con docenti e maestri internazionali delle più vari stili di danza, dal contemporaneo, al pilates e pole dance.

L’evento, sotto la direzione artistica del maestro Stefano Forti e con il coordinamento artistico di Domenico Carfora, vedrà la partecipazione di Ana Pavlovic ad Amilcar Moret Gonzalez, da Raffaella Janet Gianfrano a Michele Villanova. Attesi oltre 2500 allievi, provenienti da scuole di danza presenti sul territorio campano ed extra regionale, che si terranno, dal mattino alla sera, all’interno del Grand Hotel Paestum.

Agli allievi più meritevoli, in palio delle borse di studio per accedere ai migliori centri accademici di danza, oltre ad avere l’opportunità di intraprendere un percorso professionale con alcune delle più importanti Compagnia di danza italiane e straniere. I docenti di danza classica saranno Mara Fusco, Sabrina Bosco, Ana Pavlovic, Michele Villanova, Robert Maytas. Per la danza moderna, invece, saranno presenti Amilcar Moret Gonzalez, Marco Bittante, Alex Imburgia, e il direttore artistico-maestro Stefano Forti. Per lo stile contemporaneo, inoltre, presenti Francesco Nappa, Nadessja Casavecchia ed Emma Cianchi. A insegnare barre pilates sarà Maria Marino e, infine, Raffaella Janet Gianfrano per la pole dance.

A concludere la rassegna, il 27 e il 28, in una delle location del parco archeologico di Paestum, due grandi eventi presentati da Rosita Di Palma.

Sabato 27 luglio alle ore 21 la rassegna dedicata a un giovane ballerino scomparso prematuramente nel 2014, Alessio Giglio, con la partecipazione di Giampiero Trimaldi e Rita De Martino del teatro San Carlo che eseguiranno il pas de deux tratto dal balletto “Carmen”. Domenica 28 luglio, dalle ore 10 alle 18, il concorso “Magna Graecia” per l’assegnazione delle borse di studio agli allievi più meritevoli.

Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, entusiasta della rassegna e dall'importante che essa ha acquisito nel corso del tempo, dichiara: “Maratona d’Estate è un appuntamento ormai consolidato, tra i più importanti nel suo genere su scala nazionale perché richiama migliaia di allievi espressione delle più rinomate scuole di danza di tutta Italia e prestigiosi docenti provenienti anche dall'estero. Il successo e l'entusiasmo crescente che caratterizzano questa manifestazione rafforza la mia convinzione che, per valorizzare il nostro territorio e generare sviluppo ed occupazione, è necessario diversificare l’offerta turistica puntando in particolare su arte e sport che, qui a Capaccio Paestum, trovano la loro cornice ideale grazie ad attrattori archeologici e paesaggistici di assoluta unicità e rinomati in tutto il mondo”.

“Rieccoci ai nastri di partenza, pronti per un’altra maratona finalizzata a valorizzare l’arte della danza attraverso percorsi formativi completi in grado di accrescere il bagaglio tecnico dei giovani allievi partecipanti. Giovani che ogni anno raggiungono Capaccio Paestum per mettere in mostra il loro talento e per affinare gli stili grazie al supporto di docenti di spessore internazionale. La nostra soddisfazione sta proprio nella capacità di essere diventati un punto di riferimento per chi ama la danza, che sia per passione o per lavoro. Un grazie di cuore all’Amministrazione che, attraverso l’ufficio Sport, Turismo e Spettacolo, ci ha dato tutto il supporto necessario” conclude il direttore artistico, Stefano Forti.