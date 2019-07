Tutto pronto a Cetara per "La notte delle lampare" La tre giorni dedicata alla tradizionale battuta di pesca notturna, tra storia, musica e fuochi

Tre giorni di tradizione e divertimento, torna a Cetara “La notte delle lampare”. L'atteso appuntamento, nell'ambito della rassegna “Le notti azzurre” che coinvolge residenti, e visitatori e turisti di ogni luogo in una battuta di pesca nottura tra cianciole, cortei, musica popolare e fuochi d'artificio.

L'evento, giunto alla sua 45esima edizione, rievoca l'antica tecnica della pesca di alici con le lampare, durante la quale lo spettatore potrà osservare, a pochi metri di distanza, i pescatori mentre attirano i branchi di alici, verso le reti calate dalle loro tradizionali cianciole.

“Un evento immancabile che coinvolgerà il pubblico, a livello emozionale, rendendolo protagonista di un’esperienza che punta sui cinque sensi, attraverso la riscoperta della tradizione, tra rituali ed eccellenze locali, su cui si fonda il fascino del borgo cetarese”, spiega Angela Speranza, assessore alla cutura e al turismo di Cetara.

Ad inaugurare il programma, venerdì 26 Luglio, sarà un corteo storico con circa cento figuranti, tra dame e paggetti di corte, popolani, pescatori e portatrici di limone, seguiti dal gruppo di Trombonieri di S.Anna all’Oliveto che, a più di trent’anni dall’ultima volta, sfileranno per le vie del paese, proiettando lo spettatore in un’atmosfera d’altri tempi.

La vera notte della tradizione sarà sabato 27 luglio, con la lamparata e un grande evento a seguire nella piazza principale di Cetara, in Largo Marina, con le degustazioni dei piatti a base di alici, il tutto accompagnato dagli spettacoli di musica popolare che animeranno il borgo illuminato dalle lampare, ormeggiate folkloristicamente a largo della spiaggia.

La manifestazione si concluderà, domenica 28 Luglio, con una simulazione di difesa da un attacco saraceno alla torre Vicereale, illuminata a festa per l’occasione, a cui seguirà un bellissimo spettacolo di fuochi pirotecnici a mare.

L’evento è inserito nel contenitore culturale finanziato con fondi POC (Programma Operativo Complementare) 2014 - 2020 Regione Campania.

Ecco il programma nel dettaglio:

Venerdì 26 Luglio:

“Aspettando la Notte delle Lampare”

Partenza da Piazza Europa, ore 20,00

Corteo storico con la corte ed i popolani vestiti d'epoca, per le vie del paese, insieme ai pescatori ed alle portatrici di limoni, accompagnati dal gruppo Trombonieri di S. Anna all'Oliveto. Musica, con i Discede band.



Sabato 27 Luglio:

“NOTTE DELLE LAMPARE Experience | battuta di pesca con la tradizionale cianciola”

Largo Marina, ore 21,00

Sono previsti dei traghetti appositi per la battuta di pesca, con partenze alle 20.00, da Cetara (Molo Madonnina) e da Salerno (Molo Masuccio Salernitano, Piazza della Concordia). Sono previsti traghetti anche alle 18.00 per Cetara, con ritorno a Salerno, alle 1.00. L’evento prosegue nella piazza principale di Cetara, in Largo Marina, con le degustazioni dei piatti a base di alici, accompagnate dagli spettacoli di musica popolare, con i Medina Band e Sonacore.



Domenica 28 Luglio:

Largo Marina, ore 21.00

Illuminazione della Torre Vicereale e simulazione di difesa dai Saraceni, a cura del gruppo Trombonieri di S. Anna all’Oliveto. A seguire, spettacolo di fuochi pirotecnici a mare, a cura di Senatore Fireworks. Musica con i Musicastorie.

Questi tutti i dettgli per i biglietti:

Il biglietto per la pesca, con partenza da Salerno, ha un costo di € 15 € + € 5, per il ritorno a Salerno. Dopo la pesca, il traghetto sbarca a Cetara, per poi tornare a Salerno, a fine festa.

Il biglietto per la pesca, con partenza da Cetara, ha un costo di € 10,00.

N.B.: II rientro è su Cetara. Con questo biglietto non è possibile raggiungere Salerno.

Il biglietto per le degustazioni ha il costo di € 15,00, ed è composto da tagliandi colorati che permettono di ritirare, agli stand, le varie pietanze e bevande.

I biglietti dei traghetti, per assistere alla battuta di pesca e dei traghetti per raggiungere Cetara si possono comprare nelle biglietterie dei traghetti, a Salerno e a Cetara.

I biglietti per le degustazioni si possono acquistare presso la Pro Loco di Cetara, all’infopoint, oppure alla cassa, durante l'evento.