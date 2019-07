Ecco la nuova edizione della "Notte Bianca Salerno 2019" Un ricco programma di eventi per il week end dedicato alla manifestazione, c'è anche Ivana Spagna

Tutto pronto per la “Notte Bianca” salernitana. La manifestazione, ormai giunta alla sua IX edizione durerà un intero week end e si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 luglio. Un ricco programma di eventi, spettacoli e premiazioni per un appuntamento ormai diventato un must dell'estate salernitana. La “Notte bianca week-end Salerno 2019” coinvolgerà le piazze, ville e luoghi di interesse cittadino per tre serate all'insegna del divertimento.

Si inizia con venerdì 26 luglio. Presso la Villa Carrara, alle ore 11 e 30, alla presenza delle autorità cittadine, saranno consegnati i premi “Luciano Schiavone” e “Andrea Carrano” ai vincitori scelti dalla giuria della manifestazione, presieduta dal giornalista e scrittore Vino Pinto. Il premio “Luciano Schiavone”, istituito dal 2013, è destinato ad artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell'arte, delle professioni e dello sport a livello nazionale ed internazionale. Quest'anno, per la categoria “special awards” il riconoscimento sarà assegnato alla giornalista e conduttrice Vira Carbone. Per la sezione “new generation” a vincere è Carmen Pierri, cantante di soli 16 anni, già vincitrice dell'edizione 2019 del programma “The voice of Italy”. La giuria, inoltre, ha attribuito il premio “Andrea Carrano”, istituito dal 2015, agli attori Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza.

La serata continuerà all'insegna dell'arte, fissata alle 18, nel salore di Villa Carrara, l'inaugurazione della mostra pittorica del maestro Giuseppe Bosich. “QOM-‘ED-JAH" – La Divina Commedia in tre atti, questo il titolo dell'esposizione che conterrà 36 dipinti raffiguranti canti scelti de la Divina Commedia: 12 per l’Inferno in mostra il 26 luglio, 12 per il Purgatorio il 27 luglio e 12 per il Paradiso il 28 luglio. La direzione artistica è affidata a Laura Bruno.

A concludere il primo giorno, alle ore 21,00, nei giardini di Villa Carrara, si terrà il recital del tenore Francesco Malapena accompagnato dal maestro Bruno Vitale, presenta la serata Agnese Ambrosio.

Si passa a sabato 27 luglio. Per il secondo giorno di manifestazione saranno cinque le piazze cittadine interessate. In piazza Monsignor Grasso, alle ore 22, la serata si aprirà con il percussionista Ciro Merolla seguito alle ore 23 da Ciro Giustiniani proveniente dallo spettacolo “Made in Sud”, chiuderà Mario Trevi ed i bottari di Luna Bianca in scena dalle ore 24, presenterà la serata Lucio Russsomando. In Piazza della Libertà, con la presentazione di Carla Polverino, alle 22 salirà sul palco Vittorio Marsiglia, seguirà il concerto di Annalisa Minetti, mentre la chiusura è affidata ai Los Locos. In contemporanea Piazza Gloriosi sarà la piazza dedicata ai giovani. Sul palco si alterneranno i giovani rapper: Lele Blade, Paky, Bl4ir e Ivan Granatino, con la presentazione di Benny Ronca.

Grande evento in via Madonna di Fatima, dalle 20.30 sul palco si terrà la finale regionale di Miss Italia che vedrà in qualità di ospiti i Next Level Show di Gabriele Manzo Grease’s. Presso via Ventimiglia, appuntamento dalle 20.30 con Starlight Dance Show di Mimmo Borgo, dal liscio ai latino americani con la presenza di numerosi artisti di strada.

A concludere la tre giorni un grande concerto nella piazza centrale della città. Domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21, sul palco allestito in Piazza Portanova, in scena la grande Ivana Spagna. L'artista sarà seguita, a partire dalle ore 23, da “I ditelo voi”, i comici arristi di “Made in Sud”. A presentare la serata sarà Agnese Ambrosio.