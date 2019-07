Il week end di Paestum tra stelle, cibo e musica Ecco tutti gli eventi in programma per il prossimo fino settimana nella città dei templi

Da giovedì 25 a domenica 28 luglio tantissime iniziative in programma a Paestum. Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo della città dei templi, un lungo week end tra straordinarie aperture serali, visite alle costellazioni, il primo concerto della rassegna MAPP, laboratori del gusto, conferenza, attività per bambini in lingua inglese e tanto altro ancora.

Ecco, nel dettaglio, il programma:

- Continua il “Campania by night: guardando le stelle dei greci”, l'appuntamento partito dall'11 luglio che proseguirà fino all'8 settembre, dalle 19.30 alle 23.30. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con regione Campania- Scabec, prevede un'apertura straordinaria dell'area archeologica tra il tempio di Nettuno e la Basilica dove è possibile, grazie a telescopi e l'astrolabio, osservare stelle e costellazione in una cornice magica. alle ore 20:00, 21:00, 22:00 e 22:30 ci sarà la possibilità di poter assistere, nei pressi della Basilica, ad un intrattenimento musicale a cura degli alunni delle scuole del Poli dei Licei Musicali della Campania.

- Al via, con venerdì 26 luglio, alla prima edizione della rassegna MAPP - MusicArtProjectPaestum, in programma fino al 7 settembre. La manifestazione è organizzata da il parco archeologico di Paestum, l’associazione amici di Paestum, Ariadimusica e le associazioni Richard Wagner di: Roma, Milano e Ravello. La direzione artistica è affidata a Claudia Bilotti. Il primo concerto, fissato per venerdì 26 luglio alle ore 21:00, nei pressi della Basilica, vede l’esibizione degli artisti Anna Elena Masini, soprano, Silvia Raia, flauto e Antonio Maria Pergolizzi, pianoforte.La malinconia e tenerezza del suono del flauto si fondono alla voce umana, creando dei veri e propri “sospiri” musicali. Mito, poesia, magia hanno trovato nella voce del flauto la loro sostanza fisica e nel luogo in cui si svolge il concerto tutti questi elementi coesistono in una straordinaria sincronia di emozioni.

- Sabato 27 luglio ore 18:00, presso il museo si terrà la conferenza: “Cielo e parole. I nomi di Orione e delle Pleiadi nella tradizione mitologica e popolare” a cura della professoressa Paola Capponi. Un incontro che metterà in relazione il lungo dialogo che le culture hanno avuto con il fitto manto di stelle che sovrasta gli antichi templi. "I nomi popolari di astri e costellazioni portano il segno di una familiarità con la volta celeste oggi in buona parte scomparsa. Essi serbano il ricordo di uno sfumato dialogo tra uomo e cielo, ora interrotto o almeno radicalmente mutato rispetto ai termini in cui si è svolto nelle comunità rurali sino alla metà del secolo scorso", scrive Paola Capponi. Dopo la conferenza, a partire dalle 19:30 nell'area archeologica, le visite guidate dell'iniziativa "Guardando le stelle dei Greci", realizzata in collaborazione con Regione Campania - Scabec, ci condurranno, armati di telescopio, alla ricerca di Orione, il grande assente dai cieli estivi, nella scia del mito del gigante cacciatore.

- L'iniziativa "English Kids Lab" si terrà, invece, domenica 28 luglio ore 11.30, presso il museo. Il parco archeologico di Paestum continua ad arricchire la sua offerta culturale con i laboratori per bambini in lingua inglese. Ogni quarta domenica del mese, da giugno a ottobre, in collaborazione con i docenti della British School Salerno, saranno organizzati dei laboratori archeologici gratuiti completamente in lingua inglese. Una proposta didattica unica nel suo genere che offre ai piccoli partecipanti l’opportunità di apprendere giocando sia la storia e l’archeologia di Paestum sia la lingua inglese, la cui conoscenza è oggigiorno indispensabile.

-Appuntamento poi con il laboratorio #Cibolento dedicato al lievito madre. Lo slow food in programma domenica 28 luglio dalle ore 19 alle ore 21, presso l'area archeologica, di fronte il tempio di Nettuno. Ospite dell'evento lo chef stellato Cristian Torsiello e il pizzaiolo Valentino Tafuri. Nella suggestiva cornice dei templi, gli chef e pizzaioli proporranno impasti misti e farine particolari in abbinamento alle eccellenze del territorio cilentano. Inoltre food pairing: la birra artigianale di Teo Musso, del birrificio Baladin in un formato artisticamente moderno e in lattina riciclata.