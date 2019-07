Ludovica: una laurea da 110 e lode con menzione Il giorno speciale della neo dottoressa in Medicina e Chirurgia

Un giorno speciale per la neo dottoressa Ludovica Cerino che ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Salerno. Un grande traguardo raggiunto con il massimo del risultato: 110 e lode con menzione alla carriera. Il coronamento di un percorso di studi faticoso che si conclude con un epilogo brillante. A lei vanno gli auguri speciali dell'amica Federica per un futuro ricco di emozioni e soddisfazioni.