Tutto pronto per la nuova edizione de "La notte dei Barbuti" Apre la rassegna lo spettacolo "Delitti per gioco" a cura di Brunella Caputo

Dopo il successo della rassegna “Aspettando i Barbuti”, al via con “La notte dei Barbuti”, la mini rassegna di 5 spettacoli, con la direzione artistica di Brunella Caputo e l’organizzazione della bottega San Lazzaro, inserita nell'ambito dei “Barbuti festival”, giunto ormai alla sua XXXIV edizione.

Si comincia giovedì 1 agosto alle 21.30 nella chiesa di Sant’Apollonia, nel centro storico di Salerno. In scena lo spettacolo “Delitti per gioco”, ispirato alle opere di Achille Campanile e con regia di Brunella Caputo.

La volontà della regista era quella di portare in scena il paradosso: ad undici attori è affidato il compito di attingere alla farsa ed alla freddura per restituire al pubblico quella che era la cifra stilistica dello stesso Campanile. Il fine è di strizzare l’occhio ai luoghi comuni, di scherzare sul tema del delitto, della figura dell’assassino e di quella dell’assassinato.

“Il pubblico non dovrà scoprire nessun colpevole ma sarà coinvolto nell’assaggio di una delizia culinaria” dichiara la ragista. Cosa c’entra tutto questo con il delitto? E’ la stessa Caputo a rispondere:“Per saperlo basta esserci, vi faremo assaggiare nel vero senso della parola, il sapore del delitto per gioco”. Ma se la parola in questo spettacolo ha un ruolo da protagonista non è da meno la coreografia ideata da Virna Prescenzo che ha curato anche il disegno luci e la selezione musicale.

A Sant’Apollonia con “Delitti per gioco” si potranno rivivere le storie di Olga (Mimma Virtuoso), Trigesimo (Renato Del Mastro), Fabrizio (Carlo Orilia), della Didascalia (Alfredo Micoloni), dello sconosciuto e John (Rocco Giannattasio), Brown (Augusto Landi), Mortimer (Matteo Amaturo), del dottor Dottore (Salvatore Albano), Margareth ed Eva (Teresa Di Florio), Cristina (Concita De Luca) e Filiberto (Andrea Bloise). Ingresso 10 euro.