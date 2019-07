Amalfi Summer Fest: in concerto c'è Tommaso Primo Torna il festival estivo dedicato ai più giovani questo venerdì

Torna l'Amalfi Summer Fest, il festival dedicato ai più giovani, venerdì 2 agosto a partire dalle ore 21.30 in piazza Municipio. Grande protagonista della serata, il cantante Tommaso Primo.

L'artista è emerso dal gruppo delle nuove, interessanti voci originali del panorama musicale indie della città di Napoli. La sua canzone "Gioia", in duetto con il cantautore e poeta senegalese Ismael. è il singolo che l'ha imposto all'attenzione del pubblico, passando per per brani come Salita Paradiso, Prayer for Kumbaya, Neapolitan Love Stories, fino ad arrivare a Stella.

La sua musica si ispira alla tradizione soul statunitense mischiando l'anima americana a sfumature tropicaliste innesti R'n'B e Rap. Ma è nel suo linguaggio che si vede la vera innovazione. Tommaso Primo ha, infatti, da poco pubblicato l’album 3103, che racconta un ipotetico esodo futuro dell’umanità in partenza dalla Terra e alla ricerca di nuovi pianeti. Un album fantascientifico, nei cui brani la fanno da padrone l’analisi politica e sociale e in cui la poetica e il linguaggio "nerd" si mischiano al lessico partenopeo creando una originale forma di linguaggio ed espressione artistico-comunicativa che fanno dell’artista un unicum nel moderno scenario musicale partenopeo.

L'Amalfi Summer Fest sarà l'occasione perfetta per rivivere i suoi più grandi successi e dare anche spazio alle sue ultime novità. L'ingresso è gratuito. La manifestazionerientra nel cartellone estivo di eventi promosso dal Comune di Amalfi.