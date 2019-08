Lo spettacolo "That's Amore show" in scena ad Atrani Ecco la rappresentazione dedicata alla musica tradizione italiana e alle atmosfere della DolceVita

Al via con oggi, venerdí 2 agosto, con il grande spettacolo "That's Amore show" dedicato alla musica tradizionale italiana e napoletana.

A partire da stasera alle ore 20.30, e per tutti i successivi venerdì di agosto, 9, 16 e 30, la suggestiva piazzetta Umberto I di Atrani diventerà il set, di un incredibile spettacolo in cui il pubblico sarà catapultato nell’epoca della Dolce Vita in Costiera Amalfitana, tra canzoni senza tempo e gag teatrali.

Scritto da Lucio Leone e Ario Avecone, con la regia di Antonio Melissa e Ario Avecone, "That's Amore show" vede la partecipazione degli artisti Giovanni Quaranta nel ruolo di Jack; Martina Cenere che sará Amelia; Nuccia Paolillo come Lina; Alessandro D'Auria (o Antonio Speranza) che interpreterà Finn.

That's Amore show rientra nella rassegna "Stelle Divine - Festival del Mediteranneo" promossa dalla Regione Campania e che vede la partecipazione del bar La Risacca, del Bistrot Il Birecto e dai ristoranti Savó e Il Veliero.