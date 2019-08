A Castellabate il concerto in spiaggia di Giuliano Palma L'evento gratuito organizzato dal comune: appuntamento a Marina Piccola, poi i fuochi d'artificio

Lo swing incontenibile di Giuliano Palma e della sua band arriva sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate per il grande concerto gratuito organizzato dal Comune, domenica 18 agosto alle ore 21:30. Lo scenario suggestivo di Marina Piccola, lembo di sabbia in pieno centro sul lungomare De Simone farà da palcoscenico a Giuliano Palma, l’artista dalla voce calda inconfondibile e che non si separa mai dagli occhiali da sole, ormai diventati una sua seconda pelle.

Uno spettacolo coinvolgente al ritmo di "Tutta mia la città", "Messico e nuvole", "Nuvole rosa", "Pensiero d’amore" e i tanti successi collezionati nel corso della sua longeva carriera musicale. Numerose sono state anche le prestigiose collaborazioni e i duetti con artisti del calibro di Neffa in "Aspettando il sole" e Nina Zilli con il brano "50mila". Nel 2014 Palma partecipa al 64° Festival di Sanremo con il brano "Così lontano".

A conclusione del concerto, allo scoccare della mezzanotte, è previsto lo spettacolo artistico pirotecnico sulla scogliera antistante Piazza Punta dell’Inferno. L’evento rientra nel ricco calendario di manifestazioni estive promosse dall’assessorato al turismo e alla cultura. Per l’assessore Luisa Maiuri si tratta di "una grande serata che vede ogni anno ad agosto la spiaggia Marina Piccola riempirsi di persone, di musica e di emozioni grazie alla presenza di ottimi artisti del calibro di Tullio de Piscopo, Alexia, Demo Morselli e Marcello Cirillo. Quest’estate ospite d’eccezione è Giuliano Palma, una personalità carismatica e dirompente che saprà dare il giusto ritmo conducendo con garbo una delle serate di punta della nostra programmazione artistico culturale", conclude l'esponente dell'esecutivo cilentano.