Concerti, buon cibo e tanta musica, torna il "Pontestock" Un incontro generazionale tra atmosfere di pace ed uguaglianza, a Pontecagnano si rivive Woodstock

Un incontro generazionale, tra musica, buon cibo e natura. Torna la manifestazione del “Pontestock” dopo dieci anni di stop. Il 24 agosto, presso il parco eco-archeologico di Pontecagnano Faiano, in via Stadio, a partire dalle ore 20, otto gruppi musicali si esibiranno in un evento che propone la rievocazione del festival di Woodstock in occasione del suo 50esimo anniversario.

Atmosfere di pace, amore, uguaglianza, natura e musica come mezzo di unione saranno riproposte in una manifestazione eco-sostenibile e plastic free. Oltre all'esibizione degli 8 gruppi in scaletta, non mancheranno le sorprese. Sarà presente anche un'area gastronomica dove, accompagnate da una buona birra, si potranno gustare numerose pietanze da street food. Il tutto, in stoviglie biodegradabili e compostabili.

Lo scopo dell'evento è quello di creare un ponte tra generazioni partendo proprio da quella della fine degli anni 60 ed inizio 70, protagonista del festival di Woodstock, promotrice di battaglie e conquiste culturali e sociali. La rievocazione del festival è ideata da Franco Ferro.

«È la musica la vera protagonista di Pontestock. Perché la musica annulla qualsiasi elemento di diversità come età, sesso, razza, religione e stato sociale - spiega Ferro – La musica è linguaggio riconosciuto da tutte le generazioni, linguaggio senza tempo, senza territori né confini. La musica è voce di tutta l’umanità, di qualsiasi tempo e luogo. L’arte e la musica sono mezzo di comunicazione tra diversità. La musica – aggiunge - suscita la fraternità dei sentimenti al di là di tutte le frontiere. Ecco, questo messaggio è ancora più importante in questo particolare momento storico».

Sulla stessa linea anche il presidente della proloco, Gianluca Procida: «Riproporre Pontestock è importante non solo per ricordare i 50 anni di Woodstock, ma anche per far rivivere ai giorni d'oggi quel messaggio. Ringrazio il direttore artistico Franco Ferro, l’amministrazione comunale, lo Sprar, tutti i nostri preziosi partner associativi e gli sponsor che hanno ricreato le condizioni necessarie per far rivivere questo splendido evento».

«Accogliamo con entusiasmo e sosteniamo con fiducia un evento che coniuga storia, tradizione musicale e gastronomica e i più sani principi valoriali: la pace, la libertà, la condivisione – dichiara il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara - La nostra Pontecagnano Faiano non può che sorridere a queste manifestazioni e sono certo vi risponderà con il consueto interesse e la consueta partecipazione in uno scenario straordinario come quello del Parco Eco-Archeologico, pregio della nostra città».

La manifestazione è organizzata dalla proloco "Etruschi di Frontiera", dallo Sprar di Pontecagnano Faiano, dal circolo "Occhiverdi" di Legambiente ed è realizzato in collaborazione con il comune di Pontecagnano Faiano.