Antonio Onorato protagonista della rassegna "Suoni del Sud" Nuovo appuntamento a Ravello per la manifestazione dedicata alla musica

Nuovo appuntamento per la rassegna musicale «Suoni del Sud» a Ravello. Sabato 24 agosto, alle ore 21, sarà il turno di Antonio Onorato New Quartet.

Protagonista del nuovo evento in cartellone, ad ingresso gratuito, il musicista eclettico porterà in scena il suo sound particolare e ricercato che porta la tradizione melodica napoletana sempre nel cuore. “Antonio Onorato New Quartet” è una nuova interessante formazione che vede al piano/tastiera il salernitano Alessandro La Corte e i napoletani Giuseppe Arena al basso e Mario De Paola alla batteria.

Antonio Onorato è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana essendo anche l'unico musicista al mondo ad utilizzare la breath guitar, o chitarra a fiato, uno strumento rivoluzionario e futuristico. Nei suoi 26 album pubblicati ha saputo combinare linguaggi jazz-rock, tradizione napoletana con le musicalità afro-americane, medio-orientali e brasiliane, elaborando uno stile originale e sempre in evoluzione.

Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in tutto il mondo tra cui il “Blue Note” di New York e ha collaborato con Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, James Senese, Gerald Cannon, Enrico Rava, solo per citarne alcuni.

La manifestazione animerà gli angoli più suggestivi della città della musica fino al 21 settembre. I prossimi appuntamenti della rassegna Suoni del Sud saranno: il 30 agosto con Tullio De Piscopo; il 5 settembre con Sandro Deidda e il Trio Salerno; il 7 settembre con Valentina Stella; il 14 settembre con Tony Esposito; il 21 settembre con i Vico Masuccio.