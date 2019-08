Torna "La festa del mare e dei pescatori" a Marina di Camerota Una notte per sentirsi "gente di mare", tra musica, buon cibo e tradizione cilentana

La cittadina di Marina di Camerota si prepara ad accogliere la sesta edizione della “Festa del mare e dei pescatori”. Un evento che coinvolgerà tutti in una grande festa condita di buon cibo, folclore, mare e tradizione.

La manifestazione, organizzata dall'associazione “Tuttinsieme” e patrocinatq dal comune di Camerota, è inserita nel calendario di eventi ‘Camerota è Vacanza - Estate 2019'.

A partire dalle ore 19, il porto turistico del borgo marino cilentano si trasformerà in un'arena dove si succederanno una serie di piccoli eventi. Per iniziare, la consueta commemorazione al “monumento del pescatore” alla presenza delle autorità politiche, religiose e militari. A seguire l’accensione dei fuochi per la sagra delle pietanze di mare curate dai cuochi-pescatori e residenti, poi l’apertura dei mercatini degli artigiani. Alle 21.30 il ritmo travolgente della musica popolare della band ‘Vento del Sud’ farà ballare tutti.

Una festa per immergersi totalmente nello stile di vita cilentano, dalla musica, ai balli popolari, al cibo e ai mestieri di una volta. Una notte in cui le lampare dei pescatori faranno da sfondo ad un evento che farà sentire tutti i presenti “gente di mare”.