Tutto pronto per "E..state con noi 4.0" Torna la tradizionale manifestazione dedicata a grandi e bambini promossa dalla Caritas di Salerno

Torna la tradizionale manifestazione promossa dalla Caritas di Salerno “E…state con noi 4.0”. Tanti appuntamenti da non perdere presso la parrocchia Santa Maria della consolazione di Salerno.

Un cartellone ricco di eventi che inizieranno il 31 agosto alle ore 20.30, al Teatro Nuovo, con la rappresentazione “Viaggio all’Inferno” della SaintMary Company. Appuntamento poi il 4 settembre, dalle ore 16.30, con un pomeriggio di giochi dedicati ai più piccoli. Il 5 settembre alle ore 20, in programma una serata karaoke per coinvolgere tutti i presenti in un clima di festa e divertimento. Fissata per il 1, il 6 e il 7 settembre la Sagra dei sapori di fine estate.

Tutto il quartiere e i cittadini sono invitati a partecipare.