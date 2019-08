Nuovo appuntamento per la rassegna "Barbuti Festival" Va ora in scena "La signora e il funzionario", opera di Nicolaj condita di ironia e cinismo

Per la XXXIV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, mercoledì 28 agosto alle 21.30 nella chiesetta di Sant’Apollonia, in via San Benedetto, va in scena “La signora e il funzionario” di Aldo Nicolaj, per la regia di Marcello Andria, a cura de “La Compagnia dell’Eclissi”.

Una commedia di costume che rappresenta anche una pagina di storia della nostra nazione. Scritta alla fine degli anni '70, allo spiccato umorismo italiano alterna momenti dal retrogusto cinico dettati dal periodo dei disordini in piazza e delle lotte armate. “La signora e il funzionario” è un'opera basata su di un dialogo ironico e brioso tra un funzionario, figura tipica e grottesca che rappresenta le cattive abitudini radicate nella burocrazia ministeriale, e una di quelle terribili signore borghesi, all’apparenza frivole e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità. Dall'incontro dei due personaggi nasceranno situazioni e pensieri al limite del teatro dell’assurdo.

L'opera, che vuole far riferimento anche alla congiura socio-politica del tempo, è incentrata sul far risaltare le virtù e i vizi della middle class di quegli anni che l'autore Nicolaj amava raccontare nelle sue satire. Una critica pungente dove si arriverà ad affermare tutto e il contrario di tutto. Uno spettacolo che ci riporta ai costumi nazionali di un tempo, che la Compagnia dell'Eclissi ha scelto di realizzare anche per omaggiare l'imminente centenario della nascita dell'autore di Fossano.