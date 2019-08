Salvatore Esposito ospite al "Villammare Film Festival" Il "Genny Savastano" di Gomorra sarà alla manifestazione per la presentazione del film "L'eroe"

Il Villammare Film Festival continua, il 28 agosto arriverà Salvatore Esposito, noto per la sua interpretazione dello spietato boss Genny Savastano in Gomorra, insieme al regista Cristiano Anania, per presentare il film “L’eroe”, un'opera italiana con protagonisti, appunto, Esposito, Cristina Donadio Vincenzo Nemolato, Marta Gastini, Enrica Guidi, Fabio Ferrari e Paolo Sassanelli.

Protagonista della storia è Giorgio (Salvatore Esposito), un mediocre ma ambizioso giornalista trentenne. La vita del giovane cambia bruscamente quando il direttore del giornale in cui lavora decide di trasferirlo in una redazione di provincia. Proprio quando crede di aver trovato nuovamente la sua dimensione, il direttore del giornale annuncia a Giorgio il suo licenziamento. Ma lo scioccante rapimento per mano di ignoti del nipote della più importante imprenditrice locale (Cristina Donadio) restituisce a Giorgio il suo lavoro di corrispondente. Il film, incentrato sulla stampa, vuole evidenziare cosa si è disposti a fare per uno scoop.

La manifestazione del Villammare Film Festival continuerà poi il 29 agosto con il concerto del musicista Vince Tempera, accompagnato sul palco dalla cantante Paola Lavini. Gran finale previsto per il 30 agosto con una serata tutta al femminile: ospiti tre grandi attrici del cinema italiano, Giuliana De Sio, Giovanna Rei e Nadia Rinaldi.