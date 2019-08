Barbuti Festival: il premio Peppe Natella va a Pino Strabioli La rassegna continua con una serata di spettacolo e riconoscimenti, in scena "Bazar di un poeta"

La rassegna teatrale estiva dei “Barbuti Festival”, giunta alla sua XXXIV edizione, continua. Appuntamento venerdì 30 agosto alle ore 21.15 con lo spettacolo “Bazar di un poeta – viaggio in Italia di Hans Christian Andersen”, a cura della Compagnia Alt Academy, scritto e diretto da Pino Strabioli.

Una serata di spettacolo, ma anche di premiazioni. Prima della messa in scena della pièce teatrale, l'autore e regista riceverà il riconoscimento intitolato alla memoria del patron della rassegna dei Barbuti. Il premio viene conferito ad attori e personaggi del mondo dello spettacolo che si sono distinti per la loro professionalità. Pino Strabioli, oltre le tante collaborazioni teatrali con nomi importanti quali Paolo Pilo, Franca Valeri, Sandra Milo, ha di recente condotto per la Rai il Premio Strega ed ha all'attivo trasmissioni tra cui Uno Mattina, Elisir e Colpo di scena. A consegnare il premio Peppe Natella all'autore e regista marchigiano, sarà proprio la figlia dell'ideatore della manifestazione, Chiara Natella: “ Papà era una persona schiva, capace di organizzare spettacoli, rassegne, palchi e scenografie, di tenere i rapporti anche con gli artisti più difficili ma non amava salire sul palcoscenico. Al palcoscenico dei Barbuti ha dedicato buona parte della sua vita ed era giusto dare a suo nome un riconoscimento ai grandi protagonisti delle scene, perché il suo impegno non sia dimenticato”..

"E' una emozione tornare ai Barbuti - afferma Pino Strabioli - perchè la prima volta è legata a diversi anni fa con Marina Confalone portando in scena uno spettacolo molto fortunato da titolo Capasciacqua e successivamente con Sandra Milo con Caro Federico. Negli anni, poi, ho sempre avuto un rapporto telefonico con Natella che mi chiamava anche durante il periodo invernale per gli spettacoli. Ed il fatto di essere premiato in nome del fondatore di questa manifestazione, credo unica al mondo e in uno scenario così storico, è davvero un piacere. Quando Chiara Natella e Antonello De Rosa hanno deciso di invitarmi ho accettato immediatamente e con grande entusiasmo".

Proprio in merito al rapporto che lega l'autore ad Antonello De Rosa, Strabioli dichiara: "Conoscevo Antonello come regista ed attore, ancora prima di conoscerlo di persona, ed in seguito è nata questa amicizia assolutamente spontanea , vivace, comunicativa e sono davvero contento. Sono venuto a Salerno per seguire i suoi laboratori, molto bello l'omaggio fatto ad Annibale Ruccello, ammirando con grande attenzione il percorso che compie, così autentico e vero, con il teatro. Ed ho avuto modo di sentire, attraverso il suo lavoro, anche una Salerno viva. Sono stato, per una settimana, proprio tra Vietri e Salerno per godermi una tranquilla vacanza vivendo molto la città ed Antonello la racconta in maniera autentica e sorprendente".

Venerdì in scena per la XXXIV edizione del Barbuti Festival con "Bazar di un Poeta", questa la descrizione del regista: "E' un viaggio che fece in Italia Hans Christian Andersen, il padre delle favole tanto da produrne 156, nell'inverno del 1840/41. Il primo viaggio risale al 1834/1835 e vide anche Salerno ricordandola insieme alla Costiera, Amalfi, il mare e i pescatori. Riproporrò, in forma ridotta per il teatro, Bazar di un poeta: un piccolo diario dove racconta quell'Italia di metà ottocento. Un viaggio all'indietro, rispetto ad oggi, vivendo come questo uomo visionario. Sarò accompagnato da un fisarmonicista, con musiche di repertetorio ed altre composte da lui, per un concerto per voce e musica per fisarmonica partendo da Verona sino a Salerno".

Nella stessa serata per Sapori a teatro, in collaborazione con Coldiretti Salerno, verranno offerte degustazioni di prodotti tipici del territorio. Ingresso 15 euro.