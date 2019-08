Gran finale tutto al femminile per "Villammare film festival" Come ospiti d'eccezione, le attrici Giuliana De Sio, Nadia Rinaldi e Giovanna Rei

Gran finale per il Villammare film festival 2019. Venerdì 30 agosto, una serata tutta al femminile per concludere la rassegna giunta ormai alla sua diciottesima edizione. Giuliana De Sio, Nadia Rinaldi e Giovanna Rei saranno le tre ospiti d'eccezione che arriveranno nella splendida cittadina cilentana per prender parte all'ultimo grande appuntamento conclusivo della kermesse. Tre attrici importanti del panorama cinematografico e teatrale italiano, che si inseriscono in un lungo elenco di personaggi di rilievo che hanno caratterizzato questa edizione del festival, tra cui Giancarlo Giannini, vincitore del premio alla carriera della rassegna.

Giuliana De Sio, attrice di successo. Esordisce nel 1977 con "Una donna" e l'anno successivo recita per "Le mani sporche", sceneggiato da Jean-Paul Sartre. La troviamo accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Elio Petri. Nel 1983 ottiene un triplice successo al cinema con "Scusate il ritardo", per la regia di Massimo Troisi, "Sciopèn", di Luciano Odorisio, e "Io, Chiara e lo Scuro", di Maurizio Ponzi, grazie al quale vince un Nastro d'Argento e un David di Donatello. In seguito, l’attrice lavorerà con Mario Monicelli, Carlo Lizzani, e molti altri registi di successo sia per il cinema che per le fiction.

Nadia Rinaldi, dopo aver preso parte al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, esordisce nel 1988 con "Liola" e successivamente diventerà la protagonista di "Faccione", che rappresenta l'esordio alla regia di Christian De Sica. In seguito, la Rinaldi prenderà parte a diversi ruoli in cinema e fiction di successo.

Giovanna Rei debutta da giovanissima con Renato Carpentieri che le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo grazie alla soap opera di successo Un posto al sole. Successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i film I volontari di Domenico Costanzo e L'ultimo capodanno di Marco Risi. Lavorerà con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. In seguito, sarà protagonista di fiction Rai e Mediaset.

Tante eccellenze dal mondo del cinema hanno animato le serate della kermesse artistica. Piazza Portopsalvo a Villammare è stata teatro di grandi serate all'insegna dell'arte. Volge al termine un festival che anno dopo anno si conferma sempre più fiore all'occhiello nel panorama di eventi estivi del territorio.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro con il contributo del comune di Vibonati e la collaborazione del parco nazionale del Cilento “Vallo di Diano e Alburni”.